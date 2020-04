Don Mariano el Rebelde

Creo que de todo lo visto esta semana, que ha sido mucho y, algunas cosas, para salir corriendo, lo más de lo más ha sido ver al ministro Pedro Duque explicándoles a unos niños desde la tele cómo se tenían que poner una mascarilla. ¿Y este señor ha ido al espacio metido en un cohete, y volvió? En serio, con Fernando Simón al lado, el risueño del Gobierno, la escena era buenísima, digna de Faemino y Cansado. Ahora, lo más guay ha sido ver a Mariano Rajoy pasándose el confinamiento por la entrepierna, dándole vueltas a la manzana de su casa. Que no se puede, don Mariano, que parece usted nuevo.

Pues nada, el ex presidente hizo una vez más gala de su rebeldía, aquella que envenenaba a Fraga, se enfundó un chándal y unas zapatillas de deporte y salió a correr como si lo hubiera llamado Felipe VI para decirle: “Vuelve, Mariano, que se van a cargar España”. La que han formado politólogos y otras dos tertulianas, que por cierto estaban anoche en el plató cuatro de ellos, sin mascarilla ni guantes, y gritando en ocasiones al cinco por medio, o sea, expulsando bichitos a tutiplén, como Antonio Miguel Carmona e Inda. Por cierto, ¿qué hace el socialista en el debate de La Sexta después de decir que iba solo para decir lo que le encargaban que dijera?

Lo de don Mariano es para una buena multa –Mrlaska quiere abrir una investigación y todo, porque se ha hablado de bulo de La Sexta–, pero eso es pasarse. Se le dice, primero, que no lo vuelva a hacer, y en vez de multarlo que haga mascarillas para el Gobierno, de fácil manejo para que Duque acierte a la primera con las gomillas. Que no atiende a razones, confinamiento a la fuerza. Es increíble que un ex presidente haya cometido tal error, pero lo es más que le hayan dedicado tanto espacio al asunto, con las cosas que hay que decir. Menos que al hecho de que Yolanda Díaz fuera pillada en Mercadona sin guantes ni mascarilla.

Anoche, el presidente del Gobierno le habló a la nación y me dejó muy preocupado. No porque haya hablado de una nueva prórroga, que era de esperar, sino porque acabé por convencerme de que esto va para largo. Vamos ya para dos meses confinados y empiezo a pensar que tenemos que prepararnos para lo que viene, que es feo. Y lo peor es que el Gobierno da cada día muestras de que no sabe muy bien cómo sacarnos de esta.