Doña Patricia del Pozo, sin piedad

Las previsiones docentes para 2023-2024 de la consejera Patricia del Pozo ponen el foco en reforzar las competencias en materias fundamentales como Matemáticas y Lengua y con un eje transversal como es la comprensión lectora con 30 minutos de lectura obligatoria planificada al día desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO con el objetivo principal de mejorar los resultados del alumnado andaluz. Además, he leído en los medios que, de esta manera, la nueva estructura curricular refuerza las cargas horarias de las asignaturas instrumentales, Matemáticas, Lengua y primera Lengua Extranjera, de tal forma que al acabar el Bachillerato, como mínimo, un alumno tenga a partir del próximo curso 298 horas más en el currículo, 123 corresponden a Lengua, 105 a Matemáticas y 70 a la primera Lengua Extranjera. Solo en la etapa obligatoria, como mínimo, los estudiantes andaluces habrán estudiado un 7,2 por ciento más de horas de Matemáticas y un 6 por ciento más en Lengua.

Dice la consejera que los centros, dentro de su autonomía, pueden aumentar más horas en esas asignaturas, de tal manera que podrían llegar a un incremento de 543 horas entre Primaria y Bachillerato y de 470 al acabar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Poco a poco, la señora Del Pozo va colocando las cosas en su lugar y va abandonando esa dinámica de tirar piedras contra nuestro propio tejado histórico y constitucional. Pone énfasis en los valores cívicos y éticos, en el estudio de la Constitución de 1978, respeto a los bienes públicos, estado de derecho, memoria democrática, Transición española, andanzas de ETA, estudio de la Comunidad Andaluza, Flamenco -al fin-, Filosofía y Argumentación, casi todo ello vinculado al estudio de la Geografía y de la Historia.

Es una forma positiva de arrebatarle al progrerío barato su creencia de que es la punta de lanza del conocimiento cuando no es más que un grupo de muchachos y muchachas que convierten en leyes y asignaturas lo que han soñado en la almohada o los “traumas” que vivieron cuando pequeños. Ahora está por ver cómo se enseña todo lo que la consejera ha puesto sobre la mesa del aula, en eso, libertad de cátedra para los maestros, consolidación como autoridades, la recomendable democracia entre los alumnos no debe convertirse en el poder de los alumnos por encima de los docentes ni en el poder de los padres, aquí en primer lugar la razón la lleva el maestro, el profesor, luego ya veremos si es o no es así y hay que llevarlos a galeras o tirarles de las orejas, lo que no se puede tolerar es una sociedad que agrede a profesores y médicos -aunque sean casos aislados- autoamparada en un empoderamiento que no tiene. Hay categorías y jerarquías, oiga, y lo mismo que no se le debe discutir a un fontanero la pieza que un grifo necesita si no se sabe de fontanería, la enseñanza es de los profesionales del tema. Y, previamente, de los padres, porque ya veremos de qué sirve este esfuerzo de Del Pozo y su consejería si los niños y muchachos no ven actividad intelectual en sus casas, aunque sea en dosis pequeñas.

No hay que tener miedo a exigir que el alumnado se esfuerce ni a los deberes en casa, los países que mejor enseñanza tienen poseen como una de sus virtudes la compenetración padres-docentes, es la única manera de que lleguen después debidamente preparados a la universidad. Me van a perdonar que les hable del pasado, pero las enseñanzas que me proporcionaron Los Maristas me hacían trabajar, leer obras de teatro, reflexionar sobre la Historia y no mostrármela como un batiburrillo de fechas y batallas. Y teníamos dos reválidas, dos. Llegué a la universidad con un buen bagaje. Hoy en día hay faltas de ortografía en los medios y en todas partes de las que nos reiríamos en mi juventud. No hay nada importante en el mundo que se obtenga sin esfuerzo. Las intenciones de Patricia del Pozo son loables, debe seguir por ese camino. Eso sí, la Filosofía nada de optativa, obligatoria a todos los niveles, es la madre del resto del saber humano y el mejor libro de autoayuda, a ver si lo reconocemos de una vez.

No hay que darle importancia a los titulares de los medios progres como ElDiario.es: “Andalucía obligará a los alumnos de Primaria y Secundaria a leer 30 minutos al día en clase”. “Obligará”, asevera. Mejor obligar a lo que Del Pozo persigue que obligar a ser un iletrado y a vivir en un carpe diem continuo, eso nada tiene que ver con la izquierda y el progresismo que ese diario amigo de ZP y Sánchez dice perseguir. Ah, y a resistir las embestidas de Madrid, si los catalanes destrozan la Constitución nosotros vamos a reforzarla con más y mejor enseñanza. Así nos respetarán en todas partes como país.