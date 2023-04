Doñana, como la falsa moneda

No tengo más remedio que acordarme de aquella noche en que Caballero Bonald vino a mi pueblo a hablar de la marisma y el flamenco... En realidad habló de todo lo que quiso, que para eso tenía 90 años y una honrada trayectoria ética y estética. Y se centró en el futuro de Doñana, un territorio que él había convertido en mito literario. Aquella noche, no hace demasiado, el escritor profetizó que Doñana sobreviviría a todas las tropelías a las que se enfrentara. No sé si hoy, si levantara la cabeza, seguiría siendo tan optimista. Ojalá, porque eso nos esperanzaría a quienes vemos con asombro que el gobierno autonómico, que debería mimar este pulmón imprescindible de nuestro país, está pensando en relativizarlo todo para legalizar los regadíos que hasta hoy son ilegales.

Es increíble cómo la clase política es capaz de darle la vuelta a cualquier evidencia, como un calcetín sudoroso, con tal de cosechar un puñado de votos. Ahora hasta se atreven a decir en los colegios que la contaminación no existe, ni el dióxido de carbono ni las certezas que la ciencia pone encima de los pupitres, sino que recomiendan a los niños que, antes de aprender, tengan sentido crítico y piensen por ellos mismos. El mantra de siempre, que tanto daño le está haciendo a la educación: no hace falta aprender nada porque todo viene en internet y lo único plausible es el sentido crítico y la creatividad. Sin saber nada, que no hace falta. Cualquier experto, cualquier profesor, cualquier científico le puede hablar a un chico del cambio climático, pero si el niño no opina que es verdad, se puede pasar el cambio climático por el forro de su sudadera y pensar, tan creativamente, que es una trola como otra cualquiera de las que cuentan los científicos. Sentido crítico ante todo. Viva el sentido crítico de los cazurros. Cualquier cazurro tiene derecho a tener sentido crítico, faltaría más. La democracia era esto, nos venden los engañabobos, los que difunden esa tremenda mentira demagógica de que todas las opiniones son respetables. Todas.

Decía Antonio Machado que la verdad es la que es / y sigue siendo verdad / aunque se piense al revés. Pero Antonio Machado no está de moda, aunque algunos lo usen a convenio, con su tumba bien lejos. Antonio Machado es hoy un producto de marketing que sale de balde. Por eso lo usan en todas las filas políticas. Siempre tiene el poeta sevillano una frase o un verso que le venga como anillo al dedo a quien esté dispuesto a manipularlo.

El caso es que la Unión Europea está escandalizada con el atropello a Doñana y aquí, donde deberíamos estar orgullosísimos de un pulmón verde de este calibre para nuestras siguientes generaciones, estamos pensando en el avío de este próximo lustro, es decir, del período de tiempo que va aproximadamente de unas elecciones a las siguientes. Y el siguiente que arree. Lo estamos viendo con esa tendencia de los últimos tiempos a legalizar todo lo que no gusta, todo lo que no conviene, todo lo que no da votos. Al fin y al cabo, la diferencia entre una casa, un enganche eléctrico o una sustracción ilegal y otra legal es una ley, o sea, un papel. Pues se cambia el papel y santas pascuas. Sentido crítico, que somos liberales.