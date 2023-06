Doñana y el patriotismo de las derechas

Al final los diputados ecologistas alemanes no vinieron a Doñana a fiscalizar qué supuestas barbaridades se están haciendo o se pueden hacer en el coto, reserva ambiental de Europa. Los onubenses deben ser bastante indiferentes al asunto o bien se han aliado con los malos del PP, según el resultado electoral del 28 de mayo. En Huelva capital, el partido más votado fue el PP, la suma del PP y Vox, mayoría absoluta y el partido más ecologista, Con Andalucía, un sólo escaño municipal. En localidades colindantes a Doñana, en Almonte ganó el PP con más de 1.000 votos sobre el PSOE. En Palos, el PP le sacó más de 2.000 votos al PSOE. En Moguer, más de 1.000 votos el PP que el PSOE. Vox quedó siempre en tercer lugar y el partido de izquierda más ecologista fue siempre el último entre los cuatro primeros.

El pueblo cada vez se equivoca más, por eso era indispensable que los verdes alemanes –que han ido girando cada vez más a la derecha desde los años 70- echaran un vistazo y colocaran las aguas en su sitio. La embajada alemana debió analizar las repercusiones de la visita en los medios de comunicación –sobre todo los portavoces de la derecha- y se echó atrás, era descarado que venían a meterse en los asuntos internos de un país en puertas de otras elecciones más. Los inspectores arios hicieron como si el sur no existiera y nos dejaron que siguiéramos con el papel que hace decenios nos endosaron: sol y playa para sus educados turistas.

Los medios de derechas se escandalizaron por lo que pretendían hacer los diputados alemanes. Eran agentes de Pedro Sánchez, el presidente y su ministra de medio ambiente se colocaban contra España, su propio país, uniéndose a los diputados germanos y a las campañas contra la fresa española de Huelva con la que también simpatizaban los supermercados alemanes en Estepais.

Era verdad, pero cuánto me gustaría que ese fervor patrio en el que se coloca a España por encima de todo fuera siempre así y no que cuando el señorito Biden se ve perseguido por Sánchez y no le echa ni puñetero caso o cuando manda a Sánchez a que desarrolle su rueda de prensa prácticamente en la calle allá en yanquilandia, no dicen ni pío, oh, en este caso el fervor patrio no sólo se ha esfumado sino que la culpa de todo la tiene el presidente de España por aliarse en España con quien crea conveniente por muy detestable que sean esas alianzas. Pero son legales y si ese presidente USA, que está para sopitas y buen vino, le hace un feo a nuestro presidente entonces los medios de derechas se colocan al lado no de España como entidad suprema sino a la vera del que denigra a España porque España no se porta como él quiere.

En este caso no sirve ni lo que le dijo Anguita al obispo: “Usted no es mi obispo pero yo sí soy su alcalde”. Cuando el presidente del país más violento de este tiempo y de otros desprecia a nuestro presidente, España no está por encima de todo sino que quien está por encima de España es EEUU. A esta posición periodística se le llama quintacolumnismo. Dentro de España podemos decirle a Sánchez lo que queramos y eso hacemos aunque pueda ser injusto a veces cuando se trata de insultos graves, por ejemplo. Pero ante terceras personas habría que mantener la unidad por muy señoritos Biden que fueran y más cuando EEUU pierde fuelle internacional a marchas forzadas. A mí Sánchez no me gusta nada, pero la coherencia y la imagen de mi nación sí, ya tenemos bastantes enemigos de España dentro de España. Biden simpatiza más con Marruecos que con España y los que tiraron las bombas atómicas sobre Japón no se arrepintieron nunca o eso decían. He ahí uno de los motivos por los que USA se adueñó del mundo mientras nosotros reculábamos hasta llegar al lamentable estado en que nos hallamos.