¿Dónde deposito la esperanza?

Intento en estos artículos compartir mi visión sobre los desafíos que enfrenta nuestra sociedad en el contexto de los profundos y vertiginosos cambios que se producen en la cultura y la política global contemporáneas. A menudo mientras estudio, analizo y escribo, más que asombro, siento perplejidad, mientras cada vez más me pregunto hacia donde vamos. En este contexto global encuentro mucha buena gente pero también personas que andan perdidas, busco raíces y no siempre las encuentro, busco la consideración por el prójimo y no siempre la veo, siento el llanto de la biodiversidad del planeta y constato que aún en muchos lugares no solo no se cuida y respeta, sino que se la aniquila; abro el cajón de la política y tropiezo a menudo con algunas elites sin convicciones morales y, además, sin preparación cultural y profesional que hacen que me pregunte si estos gestores públicos se ocupan de la gobernanza de personas o de la administración de cosas y la difusión de ideologías. ¿Quién les controla y les planta cara? Sobre todo, porque hay medios de comunicación aliados con determinadas elites políticas, que se preocupan más de difundir esa ideología que difundir hechos.

En estos días en los que la Semana Santa me ha dispensado de algunas rutinas de trabajo proporcionándome más espacios y tiempos de reflexión, me afirmo en que la comprensión de la realidad requiere un principio de verdad cuyos cimientos han de ser éticos. No podemos leer el día a día otorgando una soberanía de análisis a los sistemas robotizados de los algoritmos de las redes sociales detrás de las cuales siempre hay poderes interesados. ¿Se han perdido las utopías colectivas y los grandes ideales? ¿Qué nos mueve en el trajín cotidiano? ¿Qué afanes nos despiertan cada día?

Por otra parte, el espacio de confort que nos proporciona el Occidente económico donde nos ha tocado vivir, no siempre nos deja ver la realidad de hambre, pobreza, desastres naturales, conflictos bélicos que viven nuestros hermanos del continente negro o de esos inmensos espacios en oriente ocupados por la miseria. Añado que cada vez más nos sentimos huérfanos y no protegidos por esas instituciones mundiales que hoy por hoy, siguen controladas, bloqueadas y usadas por algunas pocas naciones y no por la democracia, empujando a esos organismos al servicio del planeta, como la ONU, a ser utopías incumplidas, en la que ya muy pocos creen. De hecho, la mayoría de la sociedad no conoce el perverso mecanismo de funcionamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un Consejo de Seguridad que tendría la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y que en este mes preside Rusia, gobierno dirigido por Putin, que saltándose todas las líneas rojas de los derechos humanos ha invadido Ucrania, dejando ya 8.400 muertos y más de 15.000 heridos.

Por tanto, asistimos a una especie de nueva globalización que no tiene centro económico ni político único visible, encaminada hacia un mundo multipolar, con China y Estados Unidos dándose codazos para acaparar poder mundial. Entre otras cosas, además de por el factor económico y tecnológico, porque nunca hubo como en la actualidad tantos efectivos militares, bajo las banderas estadounidense y china, ni la acumulación de tantas armas diseminadas por todos los rincones del mundo.

En este contexto, coloreado además por dictaduras que fabrican pobres, brillan por su ausencia quienes desde la política o la economía puedan incorporar en sus planes la compasión frente al ser humano común.

La esperanza la quiero depositar en la sociedad civil que sería la llamada a preservar un espacio de libertad y contención a la autoridad política, ideológica o económica y garantizar en la medida que se pueda la realización del desarrollo humano integral de cada persona.

Son muchos los desafíos y, las respuestas, no podrán venir solo de las tecnologías disruptivas ni del poder de los mercados, que cuando ignoran la fraternidad mutilan la libertad y la cultura, la belleza, la bondad, la trascendencia y el sano vivir.