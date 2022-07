¿Dónde están los gestos de Bildu?

La SER está eufórica. Por una parte, Carlos Herrera no le ha dado el sorpasso a Hoy por hoy. No sé si en eso influirá que Herrera no perdona irse al Camino de Santiago como algunos no perdonan peregrinar hasta El Rocío así caigan chuzos de punta o haga 45 grados a la sombra. Por otra, el gobierno vuelve a unirse bajo la bandera progresista de Pedro Sánchez. Así que venga que te pega con los vulnerables y con lo bueno que es el gobierno asistiéndolos a base de tirar y tirar de la alcancía, diga lo que diga Bruselas.

La radio progresista de España, que de noche ofrece programas livianos para captar a una juventud hija de papá y mamá, acusa al PP de subirse a la palestra del congreso de los diputados para hablar de ETA y no entrar en materia inflacionista hasta pasados diez minutos. Pues mire usted, en parte estoy de acuerdo con la radio vocera del presidente, es verdad que ETA ya no existe, se enfrentó a un Estado buscando la independencia estilo Argelia, versión vasca, y fue vencida. Pero su brazo político sí que existe, los que gustan de ese mensaje de un PP que lo lanza cuando ETA no existe tal vez estén menos preocupados por la inflación que los vulnerables con los que hacen caridad -que no justicia- las huestes de izquierdas que ahora están más cerca de Cáritas, Cruz Roja y Save the Children que de Carlos Marx, anda que Marx no está ya lejos, con algunos datos en la mano, era más marxista Franco que este personal, aunque Franco siga siendo el espantajo a utilizar todos los días.

Por tanto, lo progresista consiste en procurar que Bildu no se enfade y vote con Sánchez; en tirar del dinero público para subvencionar y de paso comprar votos y en seguir con la cantinela de los ricos, los ricos, los ricos que paguen más impuestos para recaudar la friolera de 4.000 millones en dos años -una minucia al lado de la miseria que nos envuelve- que los ricos procurarán que los paguen los vulnerables y todos los que somos menos vulnerables porque ellos van a seguir siendo ricos. La banca siempre gana, no devuelve lo que se le prestó pero ahí se detienen los progresistas, hasta tanto no llegan.

Muy bien, mejor para Bildu que es progresista. Y separatista. No hay que obviar que sigue siendo separatista y odia “lo español”, que el PNV está en el olvido y que dentro de poco Bildu gobernará aún más en Euskadi. No tengo noticias de que, ante tanto favor que le hacen Sánchez y sus Podemos, exista un gesto de contraprestación. Bildu -como ERC- siguen siendo separatistas. No federalistas ni confederados sino rompedores de lo que conocemos como España. Ahora que lo que se necesita ante el mundo es una imagen de unión, coherencia y fuerza, ese separatismo sigue ahí y es un problema mayor que la inflación porque la inflación es un asunto coyuntural y el separatismo es estructural y destructivo. Estamos ayudando a que a Ucrania no se la trague Rusia y nosotros nos vamos a tragar entre nosotros mismos, hay que ser papanatas para seguir como si no pasara nada.

Visto así, en el fondo el PP no va descaminado cuando se centra en ETA aunque sea para captar votos de personas menos o nada afectadas por la inflación y a otras afectadas por un exceso de sentimentalismo. El gobierno no hace más que ceder, por débil, y a cambio Bildu se mantiene cohesionado, demostrando lo que afirma el psicólogo rumano Serge Moscovici: una minoría bien cohesionada posee más poder que una mayoría dispersa. Bildu va ganando, Moscovici, en el fondo, coincide con Lenin y su partido vanguardia.