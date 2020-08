¿Dónde están sus señorías?

Entre los que están de vacaciones y los que no le dan un palo al agua, ¿quién trabaja estos días en el Gobierno? ¿Alguien sabe dónde está, qué hace y a qué dedica las horas que le pagamos entre todos, el prestigioso sociólogo y economista Manuel Castells, ministro de Universidades? No se le ve el pelo desde hace no sé cuántos meses. ¿No fue este singular servidor público quien al tomar posesión de su cargo dijo no tener muy claro para qué servía el Ministerio de Universidades? Otro perdido es el ministro de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, que sigue en las nubes. Al menos, que nos vaya dando información sobre el meteorito que partirá en dos la tierra el próximo año. ¿Y Alberto Garzón, el ministro de Consumo? Todavía no lo he oído decir nada de consumo, quizá porque dedica demasiado tiempo a hablar del ciudadano Borbón y de la derecha. El debate estos días es si está bien o no que el Gobierno esté de vacaciones, con la que está cayendo. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, las cogería hace dos meses porque también anda perdida, con el papelón que tenemos ahora en septiembre con lo de que los niños vuelvan a los colegios, si es que pueden porque suben los contagios a una velocidad de vértigo. Pero para vacaciones las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sigue haciendo cosillas desde la playa de Lanzarote, primero, y ahora desde el verde de Doñana. Menudo bronceado le está quedando. Sobre este asunto de las lujosas vacaciones del presidente se está escribiendo bastante, con mala uva en ocasiones, pero la verdad es que si ha habido alguien del Gobierno que ha echado horas extraordinarias con esto de la crisis sanitaria, ese ha sido Pedro Sánchez. ¿No parecía un zombi las primeras semanas de la crisis? Pues ahora está como una rosa, y ahí está el problema. ¿Ha hecho bien o no yéndose de vacaciones el presidente con la peor crisis que se recuerda y millones de españoles sin poder irse siquiera una semanita al pantano del Águila, en el Palmar de Troya? Pues no, no ha hecho bien y a lo mejor por eso fue abucheado ayer a la salida de una iglesia de Matalascañas tras una misa de difuntos. Un abucheo no es un escrache, ni acoso, como el que al parecer han sufrido en Felgueras el vicepresidente Iglesias y su familia, por el que se vieron obligados a regresar a casa e interrumpir las vacaciones. Una pintada en la carretera, al parecer de los fachas de la localidad. ¿Fachas en un pueblo minero de rojos, sindicalistas y socialistas?