¿Dónde estará la paz?

Sintonizo en YouTube esa música navideña instrumental y relajante completada con unas imágenes donde sobre un paisaje idílico y virtual de Centroeuropa o del norte de nuestro continente caen lentamente copos de nieve. Es de noche, hay unas casitas de fábula iluminadas donde se supone que las familias celebran estas fiestas. Todo lo demás es soledad y silencio. ¿Dónde estará esa paz? Sé que existe, claro que existe, aunque sólo sea por las fechas navideñas. No quisiera morirme sin pasar una Nochebuena dentro de una de esas casas, viendo nevar, lejos de mi Sevilla. Quiero llevarme ese recuerdo conmigo cuando me llegue la hora. No sé dónde hallaré un lugar así, ni me he informado salvo por los alumnos que me han hablado de ellos cuando se trasladan desde España a países de esas zonas con becas Erasmus. Me costará arrancar de Sevilla porque mientras más avanzas en edad lo habitual es que más se te pegue tu hogar al cuerpo, pero me iría a vivir esa paz, una noche o dos, al menos.

Esta noche, Nochebuena de 2021, tendré esa paz pero no ese lugar ni ese paisaje. Hay algunos miembros de mi familia que o tienen Covid o están saliendo de él o han estado en contacto con infectados o con personas que se han relacionado con otras que a su vez han estrechado lazos con infectados. Conclusión: cada cual en su casa y Dios en la de todos, nunca mejor dicho. Se nota que esta mutación no es agresiva, que se está adaptando al poder que la ciencia y las precauciones le están imprimiendo a nuestro cuerpo. Pronto se convertirá en una gripe más o menos correosa. Sin embargo, el virus salta más que una pulga y es más rápido que el Pájaro Loco, de manera que a no arriesgarse, ya vendrán tiempos mejores. La posnavidad va a ser de órdago, nos hemos tirado a la calle con toda confianza y eso se paga, ciertamente los medios están azuzando el miedo, sin querer, cumplen con su obligación porque la realidad está ahí, cuando no se ha infectado uno es otro y cada vez llegan a nuestros oídos con más facilidad que éste o aquel tiene el virus y debemos proceder a un rastreo por nuestra cuenta.

En mi familia lo hemos hecho y el resultado es que Jesús nació solo en un pesebre, con escasa compañía y nosotros haremos lo mismo. Algunos, como servidor, estaremos solos en nuestras casas. No es desde luego mi primera Navidad en solitario y no es que me quiera consolar pero tampoco es una tragedia, te pones la mesa, sacas un cava baratito pero sabroso, comes y bebes solo, pones la tele o tu música preferida y le dedicas unos recuerdos a aquellos tiempos donde estaban ellos, mi padre, mi madre y mis tíos-padrinos. Me reiré pensando en las cosas de mi padrino. Se solía acostar temprano siempre y en Nochebuena llegaban las diez y decía que se iba a la cama. Le rogábamos que se quedara y lo hacía. Cuando aparecía en la tele esa cohorte de mitras en el Vaticano exclamaba en valenciano y yo traduzco: “Che, mirad cuánto trabajan esos”. Mi padre se ponía un poquitín alegre con el anís Castellana (“su presencia siempre agrada”, decía una publicidad) y, para despejarnos, alguna vez nos íbamos al monasterio del Loreto, en Espartinas, a la misa del Gallo de las 12 de la noche. Ya no hay nada: ni padres, ni padrinos, ni misa del Gallo a las 12 ni ná de ná. Tampoco dispongo de ese paisaje nórdico de casitas iluminadas sobre el que descienden con lentitud copos de nieve. Pero como la historia de mi vida no ha terminado sino que aún voy a dar guerra por mucha noche de paz que sea hoy, tal vez además de cava agarre una botella de sidra El Gaitero, “famosa en el mundo entero” y, como hacía también mi padre, dé buena cuenta de ella y de un jamón de Cortegana que me han regalado, entre otras viandas. De postre, naranjas Morera & Vallejo que nos ha regalado el dueño de este diario, a quien todavía no controlan los poderes de esta ciudad. Luego, una ristra de mantecados. La paz estará conmigo esta noche. Y seguiremos adelante. Para ir después a la guerra a partir del 6 de enero de 2022 hay que descansar antes. Porque esto va a seguir igual o peor. Mientras, feliz Nochebuena, feliz Navidad.