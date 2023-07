Dos hijos adoptivos de Chipiona. La cita mañana viernes en esa bella ciudad

No me puedo de imaginar la cantidad de Sevillanos que estos días están disfrutando sus vacaciones en la villa gaditana. Contamos con dos personas que mañana viernes, día de Chipiona, tendrán un día especial en la tierra de Rocío Jurado y que el galardón que concede el ayuntamiento lo tienen merecidos con creces. El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha propuesto a la corporación municipal nombrar hijos adoptivos de Chipiona a fray Juan José Rodríguez y Marina Bernal hoy en el del Día de Chipiona a partir de las diez de la mañana con izada de bandera en el Humilladero de Regla y a las 10,30 Pleno del Consistorio en el Claustro del Santuario de Regla. Fray Juan José Rodríguez Mejías, rector del Santuario de Regla y guardián de la Fraternidad Franciscana, persona muy querida en Chipiona y que ofrece algunos lugares del Santuario para la celebración de importantes eventos . Marina Bernal Guerrero es sevillana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, lleva ejerciendo como periodista en prensa, radio, televisión y medios digitales 30 años. Muy vinculada a la localidad gaditana de Chipiona, es también fotógrafa y presentadora de distintos eventos sociales y culturales. Fue nombrada popular de Radio Chipiona en 1999, primera mujer pregonera del Moscatel de Chipiona, exaltadora de Rocío Jurado en la Semana Cultural ,Primer Premio Foro Cívico de Chipiona, Pregonera de la Navidad en Chipiona ,participante en varias ocasiones de la Cabalgata de Reyes de Chipiona , y premio Hostelería de Chipiona. Marina nos comentaba el otro día la ilusión que tiene por este nombramiento que agradeció al pueblo de Chipiona y aunque ya me sentía hija adoptiva de Chipiona por cómo me acogieron en esta tierra desde el primer día, ahora estoy muy contenta de serlo desde hoy jueves de manera oficial y más con un amigo y gran sacerdote y persona como es fray Juan José Mejías, Tanta es la vinculación de Marina con Chipiona que en sus libros no puede faltar la gran Ricio Jurado, por su amistad con ella y con todos los miembros de su familia. Ha publicado siete libros: el biográfico de Rocío Jurado Canta, Rocío, canta, Soy Raphaelista, dedicado al cantante Raphael en los 60 años sobre los escenarios, Lola, el brillo de sus ojos en el centenario del nacimiento de Lola Flores , la guía turística Chipiona, un paraíso cercano, así como Anónimos Infinitos , Anónimos Infinitos 2 y Anónimos Infinitos 3.Del segundo de los homenajeados tenemos que destacar Nacido en Ronda (Málaga) el 7 de Julio de 1970 (52 años). Tercer hijo de los cuatro (Mª Mar, MªAntonia y Ana Belén) que sus padres (Juan y Lola) han tenido. Desde los 7 meses escolarizado hasta casi los 30 años que terminó la Teología, pero siempre aprendiendo y estudiando. En la actualidad es miembro del Definitorio de la Provincia de la Inmaculada Concepción de España, responsable de los medios de comunicación y formación permanente. Siempre involucrado en temas de formación, culto, promoción humana, cristiana y franciscana intenta estar disponible para todos aquellos que lo buscan y lo necesitan. Mañana viernes estaremos en Chipiona para disfrutar del fin de semana y estar en el acto para dar un abrazo a los galardonados que tienen esa gran suerte.