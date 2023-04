Dulceida y Alba vuelven a ser pareja ¿Y bien?

Dulceida y Alba vuelven a ser pareja. La comunidad lesbiana está de fiesta.

Confieso que no sé quién es Dulceida; me temo que Alba podría ser cualquiera; no tengo más remedio que aceptar que no me da la vida para conocer a tanto famosillo, a tanto influencer. Es imposible seguir a tanta gente... tan vacía y tan insulsa. Bastante tengo ya con estar pendiente de los de la isla del hambre o la isla de las tentaciones. Pero me alegro, eso sí, de esta reconciliación porque me gusta que la gente rectifique para poder volver a ser feliz. Por cierto ¿Sandra Barneda y Nagore Robles no van a intentarlo? Sería una razón para el éxtasis lésbico.

El mundo del famoseo se ha convertido en una jungla imposible de explorar. Demasiados casposos, muchos trajes que cortar a personajes que no pintan nada, demasiadas imágenes preparadas hasta la saciedad que muestran mundos ideales que ni ellos viven ni el resto viviremos jamás (¡Qué maravilla es tener una vida normal y corriente! ¡Qué fatiga tener que radiar todo lo que haces!)

Sea como sea, felicidades a la pareja reconciliada. Y, ahora, a publicar besos, abrazos y carantoñas.