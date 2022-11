Nueva medida revolucionaria: atentar contra las obras de arte para que baje el calor y se acabe la sequía. Para hacer eso más vale que retomáramos la ancestral costumbre de sacar a los santos y darles un paseo por la localidad correspondiente, pero se ve que ahora las rogativas a los contaminadores para que dejen de echar humo han evolucionado y lo mismo vale asaltar un cuadro que meterse bajo un avión. Cuidado, a ver si van a terminar estos pijos también como los obreros que atentaban contra sí mismos cuando destruían imágenes y templos que eran suyos porque se trataba de patrimonios artísticos de todos. No, no me arrepiento de la comparación, aquellos “rojos” incluso eran más inocentes que estos ecologistas de pitiminí porque no eran pijitos sino seres iletrados que reaccionaban contra los símbolos –de ellos, del pueblo- monopolizados por unos servidores de Dios y de los hombres que se alineaban al lado del fascismo e incluso tomaban las armas con una sotana como uniforme militar.

El ecologismo está roto, dividido y subdividido, sólo hubo una vez en la historia contemporánea que despertó ilusión de cambio profundo: en la Alemania de los años 60, 70 y 80. Al poco tiempo, cuando pisó moquetas, se dejó llevar por las poltronas, se contaminó. Legó una huella que menos da una piedra: los contenedores de varios colores. Cualquiera sabe que sirven de bien poco ante una simple humareda diaria de un centro industrial indeseable para la atmósfera y además han colocado a la zorra a vigilar a las gallinas si se tiene en cuenta qué es Ecoenves.

Desde luego el problema que tenemos encima es gravísimo y guardo una cierta comprensión con estos niños que han añadido a las ya conocidas medidas superrevolucionarias de la izquierda de la señorita Pepis actual, agarrarse a obras de arte o contaminarlas, ellos, los descontaminadores. Los que fuimos de izquierdas marxistas-leninistas creo que nos estamos a un tiempo indignando y divirtiendo con los nuevos mártires místicos que se han sumado a lo fácil y han abandonado lo difícil, a fin de cuentas los han educado los mismos que más contaminan: los yanquis, y hasta hablan todos inglés y se burlan de Feijóo porque no lo habla. Quién le iba a decir a España, un país que a la muerte de Franco era uno de los países más antiyanquis, que ahora el que no diga una simpleza en inglés de vez en cuando es un desfasado y que un señor que no domine el inglés no es apto para presidir España. Sí, ya sé que por este camino debemos dejar de hablar todos en castellano o en cualquier otro idioma y dedicarnos al inglés, ahora bien, que lo digan los progres antiimperialistas amantes de los Premios Óscar y del país que, junto con China, más guarradas echa el exterior es otro cantar.

Si están diciendo que tampoco se pueden cumplir los acuerdos de París a favor del clima, lo que hay que hacer es una organización multinacional, una internacional de partidos verdes, única, indivisible y con una sola bandera. Intentar que el pueblo se crea de verdad que vienen tormentas y ganar unas elecciones. Llegar al poder y desmontar la estructura contaminante. Eso de ir desmontando ya lo está haciendo el mercado, pero se lo va a tomar con calma, nada de dejarnos sin coche a los que usamos gasoil, a seguir con ese combustible mucho más tiempo y con los coches eléctricos como artículos de lujo que encima no tienen donde enchufarse. Y si antes necesitábamos gasolina, ahora precisamos litio y otros materiales que tampoco tenemos, los tiene China también, y Venezuela y los tiene Elon Musk que los querrá para él. Todos son de los malos del planeta porque simpatizan con Putin, el diablo de máximo rango, el ángel caído.

Esto que digo es lo complicadísimo, ¿verdad? Pues, hala, a seguir rompiendo estatuas de los genocidas colonizadores, desenterrando muertos y tirando porquería a los cuadros, que eso es más propio de los neorrevolucionarios de la sociedad líquida.