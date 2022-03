Educación, enseñanza y vida real

Hay que insistir en este gravísimo problema. Ahora que tanto se habla de resiliencia, no estamos preparando a nuestros niños y jóvenes para resistir los embates de la vida real. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con acostumbrar a los menores y jóvenes a la sopa boba de casa, a no pelear e incluso sufrir algo, desde la infancia, por lograr primero pequeños objetivos con el fin de que después estén preparados para alcanzar los grandes. Hoy no hay actividad adolescente donde no estén mezclados los padres, no juntos, sino revueltos con los niños. Esto se ve como algo positivo, integrador, pero no es así, a los chicos se les observa y se les ayuda, se les apoya, pero mirándolos desde la distancia, dejándolos a ellos solos que se organicen y que en esa tarea hallen obstáculos que deben salvar por sí mismos siempre con el apoyo paterno y de los maestros y profesores pero cuando sea muy necesario o imprescindible.

Nuestros jóvenes, desde muy niños, viven en un mundo distinto al que circula por la calle, por las empresas, por los despachos, por las universidades y otras instituciones públicas y privadas. Hasta en políticos jóvenes que están muy arriba se nota a veces esta educación entre algodones. Se acabó la época de las dictaduras paternas y maternas, pero también debe acabarse esta permisividad ridícula que no es amor a los hijos sino amor propio que se demuestra al no dejar que los descendientes de uno puedan ver y experimentar en sus carnes lo que se les va a venir encima cuando se lancen al mercado o se mueran por ley natural las personas que los trajeron al mundo y los educaron y los enseñaron. Si la nostalgia es dura mientras más mayor se va haciendo uno, lo que me asombra es que los jóvenes tengan nostalgias a una edad cada vez más temprana. Y lo que me satisface es que aún existan alumnos que me digan en tutorías que la educación de sus padres y maestros fue muy exigente y aun así se han dado cuenta de que ha sido eficaz para ellos. Lo malo y lo positivo a un tiempo, es que los han alejado de la mediocridad general del alumnado, si bien esa mediocridad espero que quede para limpiarle los zapatos a los más aventajados y que sean ellos los que conduzcan a mi país por un sendero más coherente que el actual.

Cuando los jóvenes salgan a la jungla de asfalto y penetren en ella tendrán que guardar de vez en cuando los móviles y las redes sociales y hablar con un director o directora de recursos humanos, cara a cara y sin demasiadas vacilaciones. Con unas pocas preguntas clave esos profesionales sabrán si pueden contar con los aspirantes para algo o bien les dirán amablemente que ya se pueden retirar y que tendrán noticias de ellos sin que por supuesto las vayan a tener o bien les llegue una comunicación que comience diciendo “lamentamos...”.

Todo lo anterior me ha venido de nuevo a la cabeza tras leer recientemente en el diario Hispanidad lo siguiente , después del titular y un subtítulo que rezan: “Educación. Sánchez suprime las calificaciones del 1 al 10 de las actas de evaluación de Primaria... no sea que los niños se traumaticen” (titular). “La nueva asignatura de Matemáticas tendrá un 'sentido socioafectivo'... para combatir actitudes negativas hacia esta materia” (subtítulo). A continuación, la información añade:

“El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de real decreto de currículo de Primaria, que incluye como uno de los cambios más significativos que las notas del 1 al 10 ya no tendrán que ponerse en las actas de evaluación de Primaria, aunque si seguirán existiendo el insuficiente, el aprobado, el bien, el notable y el sobresaliente. Menos mal.”

“Según se pone de manifiesto en la memoria del currículo contenida en el dictamen del Consejo de Estado a la nueva norma: «Se suprime en toda la educación básica la calificación numérica con objeto de ir avanzando en una concepción más cualitativa que cuantitativa en el proceso de evaluación». La evaluación se convierte en «global, continua y formativa», dice este informe”.

“La nueva asignatura de Matemáticas tendrá un 'sentido socioafectivo'. El objetivo es combatir actitudes negativas hacia esta materia y erradicar ideas preconcebidas con el género con el fin de «fomentar el bienestar del alumno y el interés por esta disciplina».

“Asimismo, de acuerdo a lo expuesto en el currículo, se priorizan las habilidades frente a los conocimientos concretos. Los alumnos van a aprender menos cosas. Va a desaparecer la regla de tres, los números romanos, el mínimo común denominador, el dictado, los prefijos y los sufijos o las conjugaciones de los verbos. Es decir, Educación sigue la línea de premiar el mínimo esfuerzo entre los estudiantes ”.

“En Lengua, habrá menos análisis sintáctico y morfológico y se insistirá más en la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. En esta asignatura se va a potenciar la lucha contra las noticias falsas y el compromiso de los alumnos con «el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática».

“Recordar que la Lomloe de la ministra Pilar Alegría, tampoco tiene en cuenta ya el número de suspensos para pasar de curso o lograr el título . De hecho, repetir curso es una medida excepcional -no vayan a traumatizarse los alumnos- que sólo puede tomarse de forma colegiada por todo el equipo docente a la finalización de cada uno de los tres ciclos; es decir, en los cursos pares. Con la Educación que se avecina y el adoctrinamiento de los más pequeños en la televisión pública , nuestros niños ya están preparados para salir al mundo”.

Hispanidad es un diario muy conservador y sin embargo ese derecho que tiene a serlo no lo descalifica por sistema de todo lo que afirme, como es una moda muy extendida hoy. En este caso es al contrario. Al menos supone una llamada de atención que se debería tomar mucho más en serio de lo que se practica. Se nota que quienes redactan unas normas didácticas como las que se acaban de esbozar tienen en su mente poca vida y mucha fantasía. Viven en el interior de un capullo de seda.