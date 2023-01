EE. UU., República Bananera

Dice Antonio Caño en The Objective : “En los años sesenta y setenta del siglo pasado era habitual en Estados Unidos referirse como «repúblicas bananeras» a los países de centro y suramérica, dominados por la corrupción y el desgobierno. La descalificación servía, además, para resaltar la fortaleza democrática de la gran nación del norte, guardián y modelo de la región. Tiempo después, las cosas sólo han mejorado muy levemente en la América latina, pero han empeorado notablemente en Estados Unidos, que hoy ostenta méritos sobrados para cargar con la misma etiqueta humillante que en su día atribuía a sus vecinos”.

Caño está preocupado por el asunto ése -y por otros- según el cual se ha puesto de moda que los últimos presidentes del país de la libertad -ya saben “guardián y modelo” de toda América Latina- hayan tomado por costumbre llevarse a su casa papeles de Estado para echarles un vistazo y luego guardarlos detrás de la foto de familia. No sé si Antonio Caño padece lo que llamé en mi libro Cuaderno Latinoamericano “Síndrome de USAcolmo”, que es adaptación al gran país democrático de aquel Síndrome de Estocolmo que experimentaron los rehenes del asalto a un banco en la citada ciudad allá por 1973 cuando esos rehenes acabaron por tomarles cariño a los propios sujetos que los secuestraron en una muestra indeleble de lo necesitados de roces que estamos todos, desde los latinos vagos hasta los arios valientes.

El Síndrome de USAcolmo provoca que cuando has estado demasiado tiempo en aquel paraíso, una especie de espíritu santo en forma de paloma se introduce en tu mente y desde entonces todo en la vida gira en torno al dios Sol USA. Es, sin duda, una insolación de democracia que se convierte en el único color del cristal a través del cual se mira todo con el fin de que las cosas funcionen mejor en cualquier lugar.

Tal vez por eso, Antonio Caño no dude en escribir, atribulado: “Si la disfuncionalidad actual del sistema político americano persiste, si el ejemplo de Estados Unidos se evapora, sus enemigos, muchos de los cuales viven entre nosotros, triunfarán y todas las democracias estaremos en peligro”. ¡Dios mío! Lo que nos faltaba. Nos vamos a quedar sin Primo de Zumosol, qué va a ser de nosotros si fallece esa referencia que nos indica cómo hemos de pensar, vestir, joder al prójimo, sembrarlo todo de bases militares, vivir determinado por la necesidad de crear guerras, ir de un lado para otro como pollos sin cabeza, en ansiedad permanente, cumplir objetivos para que Dios nos coja confesados, trabajando, a ver si nos podemos salvar aunque estemos predestinados; qué haremos sin vacunas por todas partes ni alteraciones de constantes en los análisis para que podamos consumir más medicinas; qué haremos sin los múltiples espectáculos de alfombras rojas y lujos a imitar cada uno como pueda; qué haremos sin los asesinatos múltiples de cada día, sin vender y comprar cualquier cosa, sin agarrar el coche hasta para echar un pis en el cuarto de baño de casa...

Porque es que, claro, resulta que EEUU ha estado ahí desde siempre, como Dios, no ha tenido ni principio ni puede tener fin porque entonces llegará el llanto y rechinar de dientes, los chinos y los rusos nos pondrán a recoger inmundicias azotándonos y asesinándonos sin piedad. Ya nadie pondría orden en este planeta diciendo quiénes son los buenos y quiénes los malos, a quién se castiga y a quién no, si se le ponen o no tasas a las aceitunas negras de Sevilla. En fin, no puedo seguir escribiendo, estoy tremendamente asustado, temblando. Porque es que los enemigos de la libertad, ¡están entre nosotros!, ¡como los alienígenas! Y no nos estamos dando cuenta. Ya, ya veremos cómo nos las apañamos sin el faro de la libertad.