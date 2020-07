EEUU, independencia y declive

Me equivoqué el otro día cuando dije que se había celebrado hace poco el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. No, era el Día de la Independencia, así que el texto del otro día ya me sirve para cuando llegue el día del pavo.

Lo siento por ustedes porque los desinformé, les pido perdón sinceramente. Por mí no lo siento tanto porque lo mismo me da un día que otro. Si me hubiera fijado mejor les hubiera dicho cómo ha cambiado ese país -para mal- desde su independencia hasta hoy. Aquella independencia tuvo al frente a grandes estrategas que enlazaban con el espíritu europeo de la Ilustración, el protestantismo y el calvinismo; en lo que a mi parcela se refiere, se declaró una ley de libertad de prensa que conectaba con la inglesa, sus padres, a los que derrotaron, pero se quedaron con algunas de sus esencias. “Las opiniones son libres, los hechos son sagrados”, afirmaban ingleses y estadounidenses cuando se referían al periodismo.

EE. UU. fue el gran país de inmigrantes adonde llegaban y llegan gentes de todas partes. En mi estancia en Miami vi la tremenda riqueza de culturas que existe en esa ciudad, de cada persona con la que hablas puedes extraer una novela y buena. Eso sí, todo ese personal no va a Estados Unidos a hacer ninguna revolución sino a hacerse ricos, si pueden, por lo que eso que se llama interculturalidad y que con tanto entusiasmo defienden la izquierda y mis colegas progres en la universidad, en realidad no tiene la relevancia que se le está dando. Siento decirles a ellos y lo siento por mí también que aquí sólo hay una cultura: la del mercado.

La independencia de EE. UU. sirvió para demostrar la enorme utilidad del esfuerzo bajo las orientaciones de las revoluciones industriales, así como para mostrarle a España sus vergüenzas, esa España de cerrado y sacristía que fue con todo su orgullo a liquidar a EE. UU. en Cuba y resultó trasquilada en un momento porque la tecnología de guerra gringa destrozó en un santiamén a la escuadra española. Antes, Isaac Peral había inventado el submarino, pero poco menos que se cachondearon de él.

Lincoln leía a Marx pero eso no aparece en la taquillera película que en su día se estrenó en todo el mundo. La película que acaba de censurar HBO, Lo que el viento se llevó, es un ejemplo claro de cómo EEUU se libró de la parte más atrasada del pensamiento capitalista -la esclavista del sur- por eso fue una torpeza censurarla temporalmente y demuestra la ignorancia tanto de quienes estimularon la censura como de los que les hicieron caso. Quedan muchos restos de aquel mundo anacrónico en EEUU como el racismo y la prohibición de enseñar a Darwin en las escuelas, pero podía haber sido peor sin aquella victoria de los yanquis sobre los sureños, se trató de algo contrario a lo que sucedió en España donde el conservadurismo se solía llevar el gato al agua en el XIX y por eso el fascismo se lo llevó en el XX y aún lo sufrimos.

Poco a poco, el país ha ido cambiando para mal, como dije. El ambiente criminal y de delitos es escandaloso, la clase media obrera está viendo desde hace tiempo disminuir su nivel de vida y su esperanza de vida, atosigada por bajos salarios y en manos del alcoholismo y las drogas; la prensa ha sido cada vez más amordazada desde la guerra de Corea hasta hoy en cuanto el Poder se dio cuenta de que había tenido un papel decisivo en la pérdida de la Guerra del Vietnam. El sistema mediático de EEUU está en manos de fondos de inversión, de la banca y del lobby judío-protestante. Y se ha extendido por todo el mundo.

Una potencia amiga y cabeza de cartel no debería estar siempre despreciando, insultando, sancionando y colocando aranceles sino transmitiendo aquel espíritu ilustrado que la iluminó, lo que ocurre es que el Poder tiene un precio que se llama seguridad y firmeza y ya lo dijo uno de los Bush, creo recordar: prefiero que me teman a que me quieran. Pero la avaricia romperá el saco alguna vez.

La empresa citada, HBO, que es del conglomerado Time-Warner, también censuró por motivos oscuros la serie The Newsroom, que iba sobre periodismo y poder. Se hizo muy famosa en ciertos círculos una secuencia de aquella serie llamada ¿Por qué EE.UU. es el mejor país del mundo? con la que ilustro este texto, una secuencia de gran utilidad para comprender algo mejor la decadencia de este país lleno de gente sincera, encantadora y en muchas ocasiones tierna e ingenua.