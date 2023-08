Efemérides mairenistas

Este año no sólo se van a cumplir cuarenta años de la muerte de Antonio Mairena, sino que se han cumplido ya diez del adiós de su hermano Manolo, el también cantaor Manuel Mairena, sin duda una de las voces más hermosas y flamencas del cante andaluz. Saetero Mayor de Sevilla, el menor de los Mairena luchó siempre con el hecho de ser hermano de un fenómeno, de un gran maestro con mucho poder, como fue Antonio Mairena, quien no solía hablar bien en privado de su hermano como cantaor. Digamos que tuvieron sus desavenencias personales y artísticas, aunque eran hermanos de padre y, evidentemente, se querían.

Recuerdo cuando a finales de los setenta, Antonio fue a visitar la Peña Flamenca El Chozas, de la Carretera de Su Eminencia, porque quería sacar un recital para Manolo y José Cala El Poeta. Fue en ese recital precisamente donde por fin me entró la escuela mairenera, que se me resistía. Escuchando a Manolo en esa peña, que estaba justamente enfrente de donde yo vivía. Antonio apareció con un traje de cuadros, gafas oscuras y sombrero, acompañado por Manolo y unos amigos mairenistas, entre ellos, Paco Celaya. Llegaron en un Renault 12 y hubo alboroto en la calle Costa y Llovera. Tomaron unas copas, se cerró el recital de Manolo y se fueron a ver el Betis con Las Palmas.

A los pocos días tuvo lugar el recital y Manolo llegó con un resfriado tremendo y casi sin voz. A pesar de todo, dio un concierto de sombrerazo, que escuché en primera fila, a sólo un metro de los artistas. Hasta esa noche, reconozco que no me había entrado el cante de los Mairena, que me resultaba algo duro. Era más de Camarón, Turronero, Morente, Gabriel Moreno y Chiquetete. Pero Manolo cantó por soleá, seguiriyas y tientos-tangos como no había escuchado jamás. Me pegó el resfriado, pero me metió dentro una forma de cantar de enorme pureza y autenticidad. Una escuela, sin duda, de las mejores del cante.

Un día se lo confesé a Antonio y me miró como si lo hubiera insultado. Inocente de mí, con sólo 19 años. Así que gracias a Manuel Mairena logré conectar con Antonio y su mundo maravilloso de cante gitano-andaluz, que me llevaba a otros artistas míticos como Manuel Torres, la Niña de los Peines, El Gloria, Tomás Pavón o Juan Talega. Me hice por fin mairenista y siempre sentí un gran cariño por Manolo Mairena, de cuya voz disfruté mucho en peñas y festivales de verano, además de en balcones de Sevilla o Mairena, porque fue el mejor saetero de su tiempo, sin desmerecer a su hermano Antonio u otros como Pepe Valencia, Caracol o el Rerre de los Palacios.

Manolo se fue hace una década y confieso que echo de menos su voz y esa elegancia suya en el vestir. Fue fundamentalmente un buen hombre y tiene su sitio en la historia del cante jondo. En Mairena del Alcor y fuera de su pueblo. Y, sin duda, en mi corazón.