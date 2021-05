El 15-M y Las Setas de la Encarnación

Diez años se cumplen desde que la juventud dijo hasta aquí hemos llegado. En Sevilla son Las Setas de la Encarnación el símbolo de aquella movida. Nunca creí en ella como nunca creí en Podemos ni en Más País, aquí vamos poco a poco hacia el bipartidismo, Vox podrá mantenerse o subir algo pero nada más. Algunos de los profesores jóvenes de mi Facultad de Comunicación me transmitían su entusiasmo y sus esperanzas con el 15-M y cuando yo les respondía que no opinaba lo mismo me llamaban poco menos que aguafiestas. Sin embargo, reconozco que aquel estallido primero y el de Vox después han movilizado a un país resignado y somnoliento, lo han movilizado tanto y tan mal que ahora se está volviendo a desentender y está harto de desorden mental y callejero. He ahí la ventaja que el PP tiene ahora ante sí: un país desvencijado que desea una articulación lógica de todo y los habitantes más nostálgicos de ese país buscan el calor de Vox que nació como reacción a una izquierda ignorante, infantil, procedente de familias de perdedores, mi generación progre, que vivimos los efectos de quien ganó la guerra civil, fuimos vencidos por el fascismo mientras que el resto del mundo se libraba de Hitler y Mussolini y la Unión Soviética se levantaba como el factor que nos ha traído el estado del bienestar que ha ido desapareciendo desde que aquel monstruo comunista se vino abajo. Por tanto, mi generación progre perdió todas las guerras: la Guerra Civil y la Guerra Fría.

Unos líderes juveniles hijos nuestros, mimados, hijos de unos vencidos encabronados, sólo podían traer lo que han traído: desunión, desorden, a veces caos. Era y es una juventud reprimida que ha confundido cambio y revolución con venganza y ajustes de cuentas y entonces en lugar de mirar al presente y al futuro como fin principal ha colocado como prioritaria una vuelta al pasado que ha provocado el hastío de muchos progresistas y revolucionarios auténticos y el nacimiento de Vox. Más claro: la culpa de todo este desorden español la tiene la izquierda esa de Las Setas y de la Puerta del Sol, que ha contagiado a un PSOE impresentable porque es que ya no es nada, ni socialdemocracia siquiera.

Había motivos de sobra para las protestas de Las Setas y de la Puerta del Sol pero no se han sabido conducir: la revuelta era contra la dictadura del mercado mundial neoliberal y ahí, todos a una. No se trataba de empezar a separar a las mujeres de los hombres, ni de destruir señas de identidad, ni de desenterrar a Franco ni de maltratar el lenguaje ni de censurar libros hasta llegar a la barbaridad actual de querer quitar de en medio a intelectuales y políticos de toda la vida gracias a los cuales estos ya menos jóvenes, revolucionarios de pacotilla, han nacido y crecido tan en paz y tan distantes del sufrimiento que no sirven para cambiar sustancialmente nada. No se trataba de matar el espíritu del 78, eso hubiera llegado solo, por evolución, se trataba de sumar a España a Europa, su gran asignatura pendiente, de enfrentarse a un poder mundial que mata a nivel mundial y de subirse al tren digital y disminuir la importancia de la España del sol y la playa.

Por otra parte, un 15-M y un Podemos o un Más País conducidos por determinados segmentos de millennials y prenativos y nativos digitales no tiene nada que hacer políticamente desde una óptica de cambio profundo. Son fruto de una cultura hegemónica de mercado, de un dominio a través del narcicismo, del empoderamiento desde niños, de creer lo que no son y de contrapesar sus sentimientos de inferioridad con bravuconadas inútiles y hasta pintorescas. Son el efecto de no conocer la palabra deberes, responsabilidades, esfuerzos, disciplina. Se trata de pedirles empatía revolucionaria a quienes carecen en buena parte de ella y además confunden a la izquierda con la caridad religiosa. Se trata de confiar en quienes confunden lo interesante con lo importante, se trata de confiar en la posmodernidad, una filosofía que supone un paso atrás en los enfoques estructurales del mundo cuando más falta hacen.

Eso sí, y vuelvo al principio, las movidas de hace diez años han servido para que otros seres humanos despierten y se renueven, o para que algunos de sus protagonistas cambien el chip; nada ocurre en la Historia que sea totalmente inútil. Los chavales han hecho su papel, han dado la pataleta porque más no pueden ni saben hacer. Ahora deben ser otros -jóvenes, menos jóvenes, mayores y viejos- los que tomen nota para mejorar. Ya la están tomando. A fin de cuentas, Las Setas no resultaron ser venenosas, al revés, sólo que estaban bastante inmaduras como para comérselas.