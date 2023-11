El 24N a la huelga general... e ilegal

No hay forma de entender lo que está pasando dentro de la clase política española y en todo lo que rodea a un grupo de sujetos que no dejan de hacer el ridículo ni un solo minuto.

Solidaridad, el sindicato de Vox, convoca huelga general para el próximo 24 de noviembre. ¿Causa? La ley de amnistía que se aprobará en el Congreso de los Diputados. No deben saber en ese sindicato de Vox que el artículo 11 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, dice, entre otras cosas: ‘La huelga es ilegal: a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados’. Es decir, Solidaridad no conoce la normativa española que regula el derecho de huelga. Un sindicato. Muy bien. Tal vez los que están a los mandos han trabajado más bien poco en su vida.

Es una vergüenza que estemos en manos de gente con un desconocimiento tan acusado de la legislación, tan poco preparada, tan alocada y tan capaz de improvisar en asuntos esenciales que da vértigo. Y todo esto que hacen sirve para que Pedro Sánchez sonría y sus seguidores afiancen su postura. Lanzar botellas a la policía mientras protestas o convocar huelgas ilegales resta, no aporta nada y hace un ruido que desvía la atención. Pedro Sánchez debe estar frotándose las manos mientras acaricia al gato que tiene sobre las piernas.

¿Nadie va a ser capaz de mantener la calma? ¿Nadie va a asumir que, aunque sea una catástrofe, lo que está pasando es producto de lo votado en las últimas elecciones? ¿Es necesario volver a explicar cómo funcionan las cosas aunque no nos guste un pelo? ¿Va a dejar de utilizar palabras como traidor o ilegítimo que no caben en este caso?

Miren, Pedro Sánchez, y todo lo que hace, me parece sospechoso, peligroso; no me gusta este político por muchas razones. Pero si me siento a pensar me asaltan preguntas sobre algunos de estos que quieren incendiar las calles. Por ejemplo, si es verdad que España se pone en peligro porque Sánchez tiene que negociar con un golfo para poder gobernar ¿por qué no le ceden los siete votos PP o Vox? En fin, estoy fatigado y me siento sepultado por extrema arrogancia y una ignorancia descomunal.