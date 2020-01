¡El activo co-meta!

Actualizado: 26 ene 2020 / 05:00 h.

Ayer por la tarde pensé en Churchill por algo que ví (o mejor dicho, que no ví) a través de la cristalera que da a mi jardín: viento... Las ramas de mi limonero y de la palmera no paraban de moverse bruscamente, de un lado a otro, a causa de un fuerte vendaval... A ratos, me parecía oír como una suerte de voz grave que, en realidad, sólo era el resonar del viento en las viejas tinajas... "¡Vaya tardecita!" -pensé- y ahí fue cuando recordé algo que solía decir el conocido político inglés: "la cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor", Churchill sabía lo que decía... El viento es sinónimo de libertad, cambio, dinamismo... El viento se lleva el polvo de lo rancio, nos ayuda a agudizar el ingenio, refresca el ambiente, nos empuja a ser valientes, a movernos, a actuar... La cometa consigue brillar y desplegar toda su capacidad gracias al viento.

Reflexiones al viento

Las tardes ventosas llaman a la reflexión, porque aunque no inviten a pasear al cuerpo, sí que hacen moverse a la mente y vivifican el mundo interior. Pensando en la observación de Churchill, se dibujó en mi mente una cometa que se elevaba majestuosa en medio de un vendaval que soplaba en su contra; si aquella imagen fuera un cuadro, bien podría titularse: "De lo adverso surgen hasta versos", para que nos entendamos, que la adversidad ejercita la superación y esto nos lleva a enfrentar los retos con decisión, con una solvencia que supera la mera supervivencia, se trata, más bien, de la chispa de la existencia... Y para mantener esa llama encendida, hice un "zoom mental" a la imagen de la cometa para acabar descubriendo un mensaje que, al ingenio, reta: el COmpartir las METAs es la materia prima de la persona "CO-META"...

¡Distintos materiales hacen cosas geniales!