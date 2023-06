El agua, problema mundial que no es poco

El día que escribo este artículo, el día del Corpus, por fin ha llovido de forma continuada y sosegada en Sevilla (también en otras partes de Andalucía de la misma manera o más fuerte). Ciertamente lluvia precedida por otros días con tormentas esporádicas que han humedecido el suelo y la atmósfera. El caso es que estos chubascos no van a solucionar la sequía ni tampoco van a llenar los embalses, sobre todo, cuando el tórrido verano está ya a las puertas. Pero hoy ha sido un día fresco y húmedo en que el ruido del “pop-pop” del agua en los tejados me ha recordado el ruido de las palomitas mientras las elaboran en el cine o nosotros en casa Este regalo me ha hecho olvidar días y días mirando el cielo o los pronósticos de alertas multicolor sin que apenas cayera una gota de agua. Vaya, que hoy me he sentido feliz y he sentido una pequeña esperanza de que el agua no se ha olvidado de nosotros, aunque sepa que el cambio climático va a perpetuar más sequías y tormentas torrenciales de aquí en adelante; como de hecho está pasando en buena parte de España y del mundo.

Según un estudio del Instituto de Tecnología de Graz (Austria), Europa sufre una gran sequía desde

2018 y cada vez hay menos agua subterránea aunque haya fenómenos extremos en forma de inundaciones. La revista Geophisical Research Letters hace hincapié en la llamativa escasez de agua durante los meses de verano de 2018-2019, y de cómo los niveles de agua se han mantenido bajos de forma continuada en el continente. Por lo demás ya conoce usted la situación de sequía en España, aliviada (o colmada según qué parte) por las últimas lluvias. Se habrá hecho eco de que los pantanos en Andalucía estaban en torno al 20% (tal vez un poquito más con las recientes lluvias); de que los regantes de la Axarquía llegaron a comprar cubas de agua para mantener sus cultivos; de demás trasvases y bombeos de urgencia o del conflicto Junta de Andalucía-Estado por la cuestión de Doñana, es decir por la recalificación de nuevos terrenos del parque para pasar a ser regadíos. En fin, no quiero seguir “poniéndole el cuerpo malo” -me temo que sí- pero no hay que olvidar que Sevilla, por ejemplo, podría beber agua del estuario del Guadalquivir si la situación de lluvias no mejora en otoño. Como dice el Diario de Sevilla (13/05/23), el agua del estuario de baja salinidad filtrada con una membrana especial en el Carambolo se mezclaría con el agua de los embalses. Eso sí, debo decir que hemos mejorado en medidas y demás planes y mesas contra la sequía. Pero aún recuerdo “las improvisaciones” ante la falta de lluvias en el 92, en Sevilla.

Pero la escasez de cualquier cosa puede traer conflictos y más cuando se trata de agua. Me estoy refiriendo a los llamados “conflictos del agua”. Sé que la intensidad de estos dependen de la parte del mundo de la que estemos hablando. Pero la amenaza está ahí. Si quiere usted, puede profundizar leyendo a la física Vandana Shiva. Así, por ejemplo, constatará que el conflicto entre israelíes y palestinos entrañó (¿hoy también?) una guerra por el agua. En concreto el río en disputa era el Jordán. De hecho, como dice la autora, la guerra de 1967 que concluyó con la ocupación israelí de la Ribera occidental y los Altos del Golán, fue una ocupación por los recursos hídricos. Por lo demás tampoco hay que olvidar otros tantos por el control del agua como los de la India y Pakistán o los del centro de África por el control del río Zambeze. Guerras o luchas, que indudablemente tienen consecuencias como las migraciones desde las regiones semidesérticas o desérticas en búsqueda de agua para sobrevivir (¿les suena estas y otras migraciones?).

En España hoy los conflictos por el agua son menores y no causan sangre, que para eso están las subvenciones. Provocan quebraderos de cabeza sobre todo en el campo y crean disputas políticas entre distintas comunidades autónomas. Así, algunos ejemplos como el anuncio del trasvase Tajo-Segura que provocó airadas manifestaciones por parte de los agricultores del levante, puesto que creían que con dicho trasvase podría limitarse el agua que regaba Alicante, Murcia y Almería; el mencionado conflicto de Doñana, en el que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir declaró su acuífero como sobreexplotado en el mes de Marzo; y otros tantos como el trasvase del Guadiana al Guadalquivir, la reapertura de la mina de Aznalcóllar, la expansión del regadío en la Axarquía...

También me llegan noticias sobre horizontes distópicos donde el agua lleva tiempo considerándose como una simple mercancía (amén de las aguas embotelladas ) o como un simple recurso a dominar por algunas multinacionales. El diario digital As (9/12/20) avisaba de la intención de que el agua cotizara en Wall Street y de que su valor en Bolsa fuese referente para los mercados del agua en todo el planeta. El Diario Estrategia de Chile (8/3/18) afirmaba que el ex-presidente de Nestlé anunció en su día que “el agua no es un derecho humano sino que debería ser privatizada”. Finalmente, el portal nuevatribuna.es (26/4/11) denunciaba la explotación por la multinacional Coca Cola del acuífero en la zona de San Cristóbal de las Casas (estado de Chiapas). Además explicaba que Coca Cola empleaba 2,7 litros de agua por cada litro de bebida, sin añadir la que se necesita para obtener el azúcar (entre 175 y 200 litros).

La pregunta sigue siendo cómo controlar la sequía, aunque la gran cuestión es cómo revertir el cambio climático. Pues bien, hay dos frentes: la aceptación y esperar que las obras hidráulicas (en definitiva la tecnología) nos vaya parcheando el problema o hacer frente a los agentes que están destruyendo el planeta.

En Andalucía se planteaban bombeos de agua de emergencia (por ejemplo el bombeo de Bocachanza en Huelva), trasvases (entre otros el trasvase de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras), soluciones al riego del arroz del Bajo Guadalquivir (como el transporte del agua dulce desde Peñaflor hasta la zona arrocera), nuevas desaladoras... Grandes proyectos, sin duda, pero junto a otros que llevan muchos años sin andar por dificultades técnicas y administrativas. A su vez, se nos olvida que un mandato de un político suele durar cuatro años y que éste habitualmente suele tener otras prioridades. Todo muy bien, pero el día que no haya agua me pregunto qué se va a trasvasar. Incluso las aguas subterráneas se acaban en algún momento y las desaladoras gastan mucha energía y alteran el ecosistema marino.

¿Tecnología, enorme solucionadora de problemas? Pues claro que la tecnología es muy importante para que vivamos mejor y para la misma creación de ciudades más sostenibles pero ¿es la solución definitiva de la sequía a nivel mundial? Verán, muchos científicos han creído (y creen) que se puede dominar el clima del mundo a través de la geoingeniería climática. No son intentos de ahora, ya que llevan haciéndose desde la Guerra Fría para controlar los recursos del planeta o con fines militares. En el primer caso citar como muestra, los planes fallidos de americanos y soviéticos para deshelar el Ártico y acceder a sus recursos. En el segundo otro ejemplo: la operación de Estados Unidos “Popeye” que provocó inundaciones con nubes artificiales, para frenar al Ejército Rojo vietnamita en sus avances. Esta leyenda negra de la Geoingeniería climática resta credibilidad actual a sus propuestas y provoca oposición en muchos foros. No obstante la geoingeniería climática no suele ser mal vista las por las grandes potencias porque afirma que sus posibles soluciones son compatibles con la emisión de gases y el uso de combustibles minerales. ¿Qué soluciones? Planteaban en su momento pintar grandes superficies de blanco para devolver los rayos solares a la atmósfera y evitar el calentamiento terrestre, la difusión de aerosoles de azufre para combatir el calentamiento global, mangueras para enviar agua o globos para esparcir partículas. Si quieren saber más sobre el tema les aconsejo que vean el documental emitido por La 2 (30/06/2019), Un clima mecánico.

En definitiva, nadie puede decir que estas tecnologías sean la solución. Además, ¿qué efecto podrían tener sobre todo el planeta? ¿Qué países las controlarían?, ¿cuáles serían sus intereses? O simplemente, ¿quién sería el dueño del termostato del mundo?

Me queda hablar de alguna pequeña hoguera para luchar contra el cambio climático. La solución de que no sólo hay que buscar en nuestras peticiones de lluvia a nuestras vírgenes de la Esperanza o a sus advocaciones referidas al agua, puesto que también hay gente que se dedica a actuar. Para ello observan y copian el comportamiento de la naturaleza con la idea de revertir el cambio climático. Y sé que hay muchas medidas a favor del medioambiente pero no hay que olvidar que gracias a la agricultura y al agua es posible la vida, sobre todo en estos tiempos de sequía o de lluvias devastadoras.

Ya en otro artículo me refería a la permacultura. Hoy quiero terminar éste con una breve alusión a la agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque precisamente estoy cansado de que me hablen sólo de ahorro del agua y de variadas soluciones hidráulicas (o del exceso de regadío en España), sin que éstas estén complementadas por acciones locales, es decir por nuestras propias implicaciones.

La docuserie Hope, ciencia climática de emergencia a manos de Javier Peña nos dice que la agricultura regenerativa ya está en marcha en una finca agraria de Luque (Córdoba), en el Valle del Conde, con magníficos resultados de producción. Se trata de un modelo en el que el protagonista es el suelo vivo. Es decir, un suelo cubierto de paja o hierbas muertas que con una ganadería controlada, hace que el agua quede retenida evitando la evaporación y la sequedad. Así se genera humedad ambiental necesaria para bajar las temperaturas y a gran escala atraer lluvias. Simplemente es el llamado ciclo corto del agua. Tan sencillo como que en lugar de emitir oxígeno, se capta CO2, se retiene el agua y se regenera la tierra.

Algunos de ustedes reirán pero a mí las pequeñas acciones que interactúan con el medio ambiente, máxime cuando algunas de las industrias agroalimentarias empiezan a ver en ellas soluciones rentables, no me dan risa. Me dan esperanza de que otro mundo podría ser posible con estos pequeños inventos y con el sueño de que “algunos cuantos” le diesen muy pronto la puntilla a los combustibles fósiles y cumplieran de verdad los acuerdos sobre el clima. Porque al final la vida es lo único rentable.