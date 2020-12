El Amargo y los drogatas del jipío

La noticia de la detención del bailaor y coreógrafo Jesús Rafael García Hernández El Amargo, el bailaor de Granada, por creación de banda criminal y tráfico de drogas, es un bombazo informativo. Lo único que le faltaba al flamenco es esto, con lo que está pasando el gremio de la jondología patria por causa del maldito virus. Enseguida han salido los antiflamenquistas del país, que siguen existiendo, a ponernos a todos los flamencos de carne de presidio, drogadictos y machos ibéricos violentos. Y de gitanos, como si para ser flamencos tuviéramos que tener al menos un bisabuelo calé en el árbol genealógico con patillas al estilo de Tomás el Nitri y la reluciente faca en el fajín. Mira que el maestro Morente dijo hace años que los flamencos ya no nacen en las cuevas, pero ni por esas. Se nos llena la boca hablando de que es un arte muy español que hunde sus raíces en nuestra música y la danza tradicionales, y que somos Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y en cuanto detienen a un flamenco salen los herederos de quienes quisieron cargarse este arte para ponernos a todos de salteadores de caminos, drogatas, alcohólicos, maltratadores y vagos. Y es que aquí parece que los únicos que ser drogan y emborrachan son los flamencos, quizá por las letras. Ayer en El Español, una periodista firmó un artículo bochornoso que avergonzaría hasta Frijones de Jerez, si viviera, y eso que iba de comisaría en comisaría por embriagarse y liarla en los tabancos. Atentos al epígrafe del artículo: “Cárceles, droga y marginación: la maldición de los flamencos, de Rafael Amargo a Las Grecas”. El diario digital se llama El Español y no El Alemán. Esto hace un daño tremendo a nuestro arte, porque el flamenco hoy no es como lo ha retratado la gacetillera, que parece que le dio un amodorro en el siglo XIX y se despertó ayer con la noticia de que a un bailaor lo habían detenido por asunto de drogas. Podría haber sido un boxeador, un político o una farmacéutica, pero fue un bailaor de flamenco y era la ocasión para recordarle al mundo que España es un país de poco fiar porque los flamencos andan con drogas. Incluso recordó una letra que cantaba Enrique Morente por fandangos, aquella de Cuando yo estaba en prisiones, y entendería que el maestro había vivido esa experiencia, por aquello de que, según el tópico, los cantaores cantan su propia vida. Da igual que el genio del Sacromonte le pusiera música a San Juan de la Cruz o Miguel Hernández, porque eso les importa un pimiento: los flamencos vienen de las cárceles, las cuevas y las jeringuillas, y punto. Eso es lo que vende, lamentablemente, en este país de pandereta.