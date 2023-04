El próximo lunes día 10 estaré en el programa de Juan y Medio, que solía ver cuando cuidaba de mi madre en su casa. Ella adoraba al espigado y ocurrente presentador almeriense. Una tarde me dijo que intentara ser tan buen periodista como él. Como madre no hay más que una, aguanté el tirón y no la castigué sin la cena. No voy a buscar novia, sino a hablar de Guirijondo, el primer Festival Flamenco de Palomares del Río, un viejo sueño que se hará realidad el miércoles día 12 de este mismo mes. Pero cuando esté en el plató ante Juan José Bautista Martín, que así se llama este gran comunicador andaluz, pensaré en lo feliz que hubiera sido mi madre si esta entrevista hubiese tenido lugar hace siete u ocho años antes. Tenía gracia porque veía el programa a diario y luego solía criticar a las mujeres mayores que iban a buscar pareja. “Buscan compañía, omá”, le decía, pero insistía en que no, que buscaban macho. Doña Pepa estaba sembrá. Cuando ese día esté sentado junto él en el plató será inevitable que recuerde tantas tardes junto a mi madre viendo el programa, pasándolo bien unas veces y otras no tanto, porque este espacio de Canal Sur va de historias y no siempre alegres.

Para un contador de historias como yo es una mina, pero dejé de ver el programa porque no soportaba verme sentado en la salita de casa junto a mi madre, a la que echo tanto de menos. Si viviera y supiera que iba a estar con Juan y Medio me diría que aprovechara para buscar a una buena compañera, de las que te preguntan si te gusta el baile, si tienes coche o si estás libre de cargas familiares. ¿Es posible el amor a los sesenta, camino ya del garaje, atrapado por la artrosis, con pensión de autónomo y manías de pureta? Supongo que sí. Pero iré al programa de Juan y Medio a hablar de flamenco, de guiris que aman el mundo de lo jondo, el pellizco, el compás y el duende. De Palomares y el sueño de que tenga por fin su cita anual con nuestra música. Ahora es posible, con un alcalde, Manuel Benjumea, que está dándolo todo para que el sueño sea una realidad. Sin olvidar a Pedro Conde, el concejal de Cultura, eficaz e incansable. Si a parte de hablar sobre esto, Guirijondo, alguna encantadora dama que ame a los animales, se emocione con el cante y adore la cocina, encuentra algún atractivo en mí, que lo dudo, podemos hablarlo.