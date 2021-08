El anuncio homófobo y el poder de la gente

Desde que apareció y tomó fuerza esa figura ciudadana a la que llamamos prosumidor el poder de siempre no puede hacer lo que quiera y el poder de los ciudadanos en general ha aumentado. El prosumidor es capaz de reaccionar en red y en minutos contra algo que le parezca abusivo o incorrecto. Tiene las limitaciones que le desee imponer el poder mismo que es el dueño del “enchufe” de la Red y sin embargo el tema ha llegado a una paradoja y es que el poder puede ser criticado y obligado a rectificar gracias a la herramienta que ha colocado al servicio de los ciudadanos para vender, venderse y captar clientes perennes, dejémonos de tonterías, cuando entras en la Red y vas dejando por ahí tu huella ya no hay quien te quite y se debe uno mentalizar para eso, nada es gratis en la vida.

Ahora bien, que el poder dueño de la Red –que conforma un grupo de propiedad- se atreva a censurar una iniciativa masiva de prosumidores puede volverse contra su negocio, he ahí el poder de la ciudadanía y la contradicción del poder que antes le negaba a los individuos el saber para dominarlos mejor y ahora su arma de dominio es precisamente no negarle nada o casi nada para que la tendencia egoísta, narcisista, tribal y centrífuga del humano sea quien censure, quien sirva de infoxicación que es igual a falta de conocimiento. Pero dejemos eso que son consideraciones mayores, ahora lo que importa es que un político que quiera votos o una multinacional que quiera vender chocolate se tiene que atar bien los machos.

Uno de los últimos ejemplos lo tenemos en el spot publicitario de la marca Snickers que ha sido acusado de homófobo y la marca lo ha retirado de inmediato. Un millón de visitas conté ayer en pocas horas. Me creo lo que dice Snickers en su comunicado oficial de disculpa: la empresa no creía que iba a levantar tanta polvareda entre ciudadanos en general y ciudadanos gais en particular. El movimiento LGTBI+ es más que un movimiento social, es un lobby de poder que “obliga” a Hollywood a rodar películas adoctrinadoras al igual que hace el movimiento feminista internacional. Hay que ser muy ingenuos en Snickers para dar a conocer un anuncio sabiendo la reacción y el coste en imagen y dinero que le va a suponer.

Desde luego el anuncio se burla del mariquita de toda la vida como ha sucedido en otras épocas. Si se observa con detenimiento, yo creo que la clave de la mofa contra el mariquita es una décima de segundo o un poco más en la que el camarero es enfocado mientras queda la voz en off del gay hablando y el camarero mira hacia otra persona de la mesa con una sonrisa claramente burlona y descalificadora. Esto en mis tiempos era una simple anécdota pero ahora no, ahora, no es no, y punto, llega un momento en que un colectivo se niega a que lo tomen como el payaso de las escenas de todo tipo. La diferencia es que estamos hablando de un colectivo que va más allá de una simple asociación de amigos del cangrejo de río y llega hasta las más altas instancias del poder. Tiene influencia y tiene votos, de ahí que nadie se atreva a toserle ni a decirle al protagonista del anuncio, Aless Gibaja, a qué viene prestarse a esa exhibición plumífera si se le va a respetar igual con ella que sin ella. Confieso que me da tan igual este aspecto que ni sabía quién era el tal Gibaja ni que existía la “plumofobia”. Me ha hecho gracia la palabreja, a mí nadie me tiene que aleccionar para que respete a cualquiera por sus orientaciones sexuales, condiciones o ideologías, lo ponga o no la constitución de 1978. Ya lo hacía antes de votarla. Eso sí, si veo que el señor Gibaja es más importante que asumir bien la metodología compleja de Morin, Rodríguez Delgado o Rita Levi-Montalcini para entender la vida en profundidad, lo mismo me apunto a escuchar a tan destacado líder de la TV y de la Red.