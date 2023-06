El atentado de Annecy nos importa poco o nada

Me tiene perplejo la cobertura informativa y la importancia que se está dando al ataque de adultos y niños en Annecy en nuestra sociedad. El vídeo de ese salvaje apuñalando a niños y adultos es innecesario y no me refiero a que se difunda más de lo que se ha hecho. Sólo provoca morbo y no aporta nada a lo verdaderamente importante que es el desastre y el peligro al que estamos sometidos en la sociedad actual. No es un problema de difusión al que me refiero.

¿Qué tiene que ocurrir para que un atentado de estas características nos impacte más allá del minuto y medio de duración del vídeo? ¿Tan acostumbrados estamos a estas salvajadas como para que no hagamos caso a los diez minutos? ¿Estamos tan saturados con un número imposible de noticias que ya, sea lo que sea, no llama nuestra atención?

Niños apuñalados y adultos apuñalados. Un sujeto con un pañuelo en la cabeza que dice ser cristiano, y que es refugiado en Suecia, aunque actúa como cualquier terrorista yihadista. Un joven intentando que los daños no sean mayores y jugándose la vida defendiéndose con su mochila. Muerte, terror y violencia extrema. Y nos deja de interesar al rato. ¿En qué nos estamos convirtiendo?

Alguno de ustedes estará pensando que le han impactado las imágenes y que le parece una atrocidad. Y así estamos todos. Pero nadie hace nada, ni piensa nada, y asume esto ya como algo que pasa de vez en cuando. Se nos ocurre expulsar de Europa a todos los refugiados como si fueran culpables todos a una, y poco más.

Esta noticia hubiera abierto hoy los periódicos de toda Europa. Echen un vistazo a las portadas de los digitales. A ver dónde encuentran la noticia. Piensen en lo que han comentado el suceso y cuánto tiempo han dedicado a cualquier otra cosa.

Nos estamos deshaciendo y no nos queremos dar por enterados. Una pena.