El baile afeminado o masculinizado

Que un bailaor de flamenco baile con bata de cola, como hace el granadino Manuel Liñán, es algo poco novedoso y creo que no hay que darle más importancia de la que tiene. No te hace ser mejor bailaor, sin querer restarle méritos a tan buen profesional del baile. Cuando se dice que fue La Cuenca, de Málaga, la primera bailarina en vestirse de hombre, con taleguilla y chaquetilla torera, no es verdad. Ya hubo una bailarina bolera que lo hizo mucho antes. Es verdad que la malagueña fue una pionera porque hizo cosas muy originales y descaradas, y quizá por eso quedó en la historia. También bailaba de hombre Salud Rodríguez, La Hija del Ciego, sevillana rompedora y niña prodigio del flamenco. El baile de mujer está perdiendo feminidad y el del hombre ha perdido masculinidad. No sé si es bueno o malo, pero llega un momento en que aburre. Si un bailaor es afeminado bailando, lo es y punto, porque no se puede ir contra la naturaleza. Igualmente, si una bailaora es masculina, que se da el caso, no pasa nada. Pero cansa ya lo de feminizarse en el baile, por parte del hombre, porque se haya puesto de moda con la cansina reivindicación de la mujer flamenca. Cuando en el siglo XIX se pudo de moda la voz afillá -por la fama de El Fillo-, los cantaores ingerían brebajes para que les sonara la voz bronca. Abundaron entonces las voces simuladas o impostadas, hasta que Manuel Torres impuso la voz natural, línea que siguió Antonio Mairena. Caracol continuó la otra escuela, la afillá, porque seguramente era su tesitura natural o porque, como fue un niño prodigio de precoz fama, se quemó algo y le quedó una voz rozada, bronca y, desde luego, muy flamenca. Personalmente estoy hasta el gorro del baile rebuscado, teatral o amanerado. El postureo se ha impuesto de una manera increíble, del que se salvan muy pocos. Flamenco baila el moronero Pepe Torres, nieto de Joselero, que recuerda a Pepe Ríos, Farruco y El Andorrano. No baila para la galería, ni da ojana. Ni se tiene que enfundar una bata de cola o colocarse un mantón de Manila para llamar la atención. Y lo peor es que consideran eso una aportación fundamental, sin modestia alguna. No me molesta que un bailaor baile afeminado, si es su condición natural. Lo que me molesta es que busque la feminidad en el baile como el cantaor busca ser gitano aunque no lo sea o un canario si es un grajo. En el cante tiene un gran valor la naturalidad. Y en el baile también. Rafael el Negro y Farruco serían dos buenos ejemplos de bailaores naturales y flamenquísimos. No eran teatrales, o teatreros. El teatro mata la naturalidad del baile flamenco, aunque haya obras maestras con grandes coreografías de Mario Maya o María Pagés. Nunca se debería perder el baile clásico andaluz, natural, fresco, jondo, que emociona. Macho o afeminado, pero natural.