El Betis, lo verde y el VAR

¡Toma ya! Lo que cuenta María Castañeda desde Merca2 . “El Betis, el club más ‘verde’ del planeta, con Amazon y La Liga de padrinos”. Resulta que el equipo de La Palmera “se ha propuesto optimizar la pasión por el fútbol para conseguir beneficios ambientales”. Y es el primer club del mundo que se ha puesto manos a la obra a base de juntarse con gente poderosa y de predicar con el ejemplo para que el calentamiento climático al menos se quede como está e incluso conseguir la neutralidad de carbono en 2040, diez años antes del objetivo europeo. Ahí van algunas de las iniciativas del club.

Haciendo gala del verde de su camiseta, el Betis ha lanzado la plataforma Forever Green (en inglés, como está mandado) para dar visibilidad a las acciones por el clima, propias y ajenas, con dos padrinos de lujo: La Liga, que se sirve del ejemplo bético para promover iniciativas sostenibles en el fútbol español, y Amazon, en recíproco apoyo al primer club de fútbol del mundo en sumarse a su iniciativa The Climate Pledge.

Afirma Ángel Haro que no se trata de una actuación oportunista, sino que responde a una concienciación del club sobre un problema mundial de primer orden. Sin embargo, esta línea solidaria dicen que está aumentando la reputación del club que ha conseguido el respaldo de la ONU y del Ministerio para la Transición Justa, representados por Niclas Svenningsen, gerente de Acción Climática Mundial de la ONU, y Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía.

Forever Green es una plataforma abierta “para empresas que quieren mostrar al mundo lo que están haciendo hoy para el futuro de nuestro planeta”, ha manifestado Haro. El Betis como empresa trata de volverse aún más verde de lo que es: puede presumir de ser el primer club profesional en unirse al Climate Neutral Now de la ONU, compensando emisiones de carbono; realiza acciones en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio, y trata de imponer la cultura de reciclaje en otros ámbitos, como en la reducción del tejido de la equipación deportiva, empleando fibras recicladas; fomenta alternativas de transporte poco contaminantes como el uso del transporte público o ecológicas como la bicicleta, entre sus aficionados; ha participado y participa en labores de limpieza del río Guadalquivir, en reforestaciones y también en el desarrollo de huertos urbanos; la iluminación del estadio es led y la directiva prevé el uso de la fotovoltaica como fuente de energía a través del modelo de autoconsumo.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha defendido el uso de transportes no contaminantes y el Betis ha dicho aquí estoy yo, todo el personal de la entidad maneja coches eléctricos y en la larga distancia se recomienda el uso del tren y Tebas ha respondido que cojonudo, que “el Betis consigue un doble objetivo: uno, contribuir a la mejora medioambiental, y otro, muy importante, convertirse en un altavoz en esa plataforma, para involucrar a más personas, a que se sumen a este tipo de proyectos”.

Lo que no sé yo es si Tebas se ha comprometido en revisarles la vista a los árbitros para que se fijen mejor en las pantallas del VAR y no jodan tanto al equipo verdiblanco. También me pregunto si al Betis le interesa que se enfríe la Tierra con lo fríos que parecen estar los jugadores en el campo un domingo sí y otro no o menos. Otrosí, me pregunto si Haro estará pensando en venderle el Betis a Amazon que tan bien se lleva con Sevilla. En cualquier caso, voy a contactar con su almacén a ver si me traen otro Betis con testiculina para este fin de semana y para el resto de la liga.