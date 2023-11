El Boquerón de la calle Fabié

Los críticos de flamenco tenemos nuestras debilidades y eso de la objetividad es un cuento chino. Una de mis debilidades es Diego El Boquerón, el cantaor gitano de la trianera calle Fabié, aunque siendo un niño se afincó en San Juan de Aznalfarache, donde vive. Ayer estaba en la capilla ardiente de la bailaora Angelita Vargas, tan elegante como siempre, y, aunque triste por la muerte de la maestra Angelita, me alegré de verlo porque es de los cantaores más personales de Triana. O sea, de Sevilla, que se está quedando sin maestros del cante. Diego lo es, un cantaor largo que aunque ha estado casi siempre como cantaor de cuadro, disciplina en la que tiene un enorme prestigio, como cantaor en solitario es de una enorme personalidad. La muerte de su esposa hace tres años lo alejó de los escenarios y llegué a pensar que lo había dejado para siempre. Por fortuna, y según me dijo ayer mismo, el cantaor trianero sigue en activo y dispuesto a ocupar ese sitio que nunca perdió, aunque se alejara por el motivo ya expuesto. Nunca olvidaré las veces que le cantó a Angelita Vargas en la Bienal o en los festivales de verano, y a Angelita dándole con el baile en la cara. El Boquerón no solo tiene una voz cantaora, de gran pureza, sino una técnica extraordinaria, con un sentido melódico que le permite interpretar con solvencia seguiriyas o soleares, al igual que los estilos libres o festeros. Pero más importante que todo esto, es que el maestro trianero es flamenco por los cuatro costados, siempre lo fue y se morirá siéndolo. Flamenco se nace y si además de los genes te crías en un ambiente flamenco, miel sobre hojuelas. Deseo que Diego regrese a los festivales y las peñas. Que nos vuelva a deleitar con su singular voz. Que meta el hombro en la loable labor de devolverle el sitio a Sevilla, que nunca debió perder.