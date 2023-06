El cachondeo de (algunos) exámenes

Estamos con la selectividad para entrar en las universidades. Voy a hablar poco de eso, tiene poco de selectividad y mucho de coladero en una institución que debe ser para los que más saben y no para el 90 por ciento o más de los que se presenten y así de esa forma voten a quien gobierna, ellos y sus familias. Volveré sobre este asunto. Hay otro más comentable.

Este año en la universidad los exámenes de septiembre se desarrollan en julio, como todos sabemos. Un placer en el fresquito de Sevilla y además mucho tiempo para preparar la materia que se ha suspendido menos de un mes antes. ¿Creen ustedes que quien no se ha preparado una asignatura en cuatro meses y la suspende en junio la va a aprobar en julio? Tal vez sí, acaso más por hartura física y mental del profesor que por méritos del alumno.

Para escribir estas líneas y descansar -se descansa también cambiando de ocupación-, acabo de hacer un alto en el trabajo que más tiempo me ocupa ahora mismo: corregir exámenes contra reloj para que los suspensos que estoy poniendo vuelvan a tener otra oportunidad a la vuelta de la esquina. Mi examen fue el día 12 de junio, 3 horas a 6 folios, por delante y por detrás, para más de 50 alumnos de un solo grupo porque hemos ocupado -sólo con mi asignatura- cuatro aulas para examinar. El siguiente examen es el 5 de julio. Tenemos unos 15 o 20 días para corregir, como se trata de ir más de prisa puede que corrijamos en menos tiempo y peor. Una vez terminados de leer y puntuar, los resultados se trasladan a las actas oficiales pero aún no son definitivas, hay que abrir un plazo de un par de días con unas horas para que los alumnos que lo soliciten revisen con el profesor sus evaluaciones. Terminadas las revisiones, se cierran las actas. Fin teórico hasta julio, si bien suelen surgir casi siempre incidencias.

El alumno suspendido está pendiente de saber su suspenso, como por lo general casi todos argumentan que creían que lo habían hecho bien, cuando se enteran de la mala noticia tendrán que estudiar de nuevo contra reloj o dejarlo para diciembre. Imparto clases en el último curso de la carrera de Periodismo. Llevo contabilizados unos 10 o 15 alumnos que confunden la Edad Contemporánea con la Edad Moderna. Si el resto del examen está bien he querido mirar para otra parte como cuando hay un penalti claro en el área y el árbitro no quiere verlo. Los ignorantes no tienen la culpa, eso viene de muy atrás, de un país de analfabetos funcionales cuyos planes de estudios no prestan la debida atención a la Historia. Por tanto, no prestamos atención a nuestra vida como especie y así nos va.

En realidad, ¿para qué quiere el mercado que un estudiante del último año de Periodismo sepa distinguir la Edad Moderna de la Edad Contemporánea si lo que tiene que hacer un periodista es ponerse del lado de Feijóo o de Sánchez y buscar temas anzuelo o perseguir a Paquirrín? Este personal tan bien formado ha superado una selectividad con nota alta y ha llegado al último curso de una carrera universitaria y mañana tal vez esté sentando cátedra en un medio de comunicación. No tiene la culpa pero sí la tiene porque ahora le toca formarse a él para salvarse de la inopia en que lo han enterrado.

Sigo adelante por los pocos estudiantes que de verdad merecen la pena, ellos justifican mi trabajo, al que amo. No voy a tirar la toalla porque estoy casi inmunizado. Otro año me dijeron que Marx era un filósofo presocrático, lo colocaron 25 siglos antes de nacer. Son excepciones, claro, pero esta juventud llega a mí tras aprobar unas “durísimas” pruebas de bachiller y selectividad pensadas para que en nuestras universidades se prodiguen los genios del disparate, unos disparates que hoy se pueden cometer sin peligro alguno. Incluso se aplauden. A mí todo esto me parece un cachondeo. Mientras estamos en esta dinámica se están presentando los Trabajos Fin de Grado (TFG), los Trabajos Fin de Máster (TFM) y atendemos tribunales de tesis y de oposiciones sin dejar de lado -bueno, dejando de lado- la parcela investigadora. Repito, ¿no es todo esto un cachondeo? Reír por no llorar.