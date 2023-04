El campo nunca fue un chollo

Tengo seis décadas y media de vida, nací y crecí en el campo y nunca fue el paraíso. Siempre, además, escuché hablar de la sequía y vi a jornaleros y terratenientes mirar al cielo esperando el prodigio de la lluvia. Mi padre tenía 20 años y en las fotografías parecía un anciano, de lo duro que era ser jornalero. Toda mi familia de Arahal era del campo, labradores de la tierra a jornal. Recuerdo que los inviernos en Palomares eran de lluvia y que las lagunas y charcas del campo duraban meses. Tantos, que no podíamos ni jugar al fútbol. Pero recuerdo también que los veranos eran largos y secos y que los que vivían de labrar la tierra se lamentaban de ello en las tabernas. Ningún jornalero tenía coche. Como mucho, una moto de baja cilindrada o una bicicleta. Un jornalero era un pobre, alguien que no iba a la playa y que no podía llevar a sus hijos a un instituto. A los niños nos asustaban con los indigentes. ”¡Que viene un pobre!”, decían nuestras madres para aterrorizarnos. Era reducido al estatus social de un mantequero o un gitano. El campo era miseria, entonces, y lo sigue siendo hoy. No escucho nada más que penas de los agricultores, los terratenientes y los jornaleros. No hay agua, los costes son inasumibles y se está sacrificando al ganado porque o no hay grano o está por las nubes.

Hay quienes no cogen las aceitunas porque pierden dinero. Hace medio siglo un jornalero se pagaba el jornal y era rentable para los latifundistas cogiendo sólo treinta kilos de gordal o manzanilla. Hoy tiene que coger dos o trescientos kilos para poder ganar sesenta euros diarios. Ya no hay poetas que escriban de las fatigas del campo, ni se escuchan trilleras o temporeras en las eras, porque el campo está tieso como la mojama, agónico. Lo de la falta de agua en Doñana no es de ahora, pero es ahora cuando interesa decir que quien se va a cargar el parque es Moreno Bonilla. No los presidentes socialistas que gobernaron en Andalucía durante casi cuarenta años. Había que oír anoche a los mercenarios del periodismo patrio de la izquierda en el sectario debate de La Sexta. Hasta la comunista madrileña Tania Sánchez, enchufada podemita, decía anoche que el presidente de la Junta se iba a cargar Doñana, “que lo sepan los andaluces”. La llevaron para eso. Un día después de las elecciones de mayo ya no se hablará del problema del Parque de Doñana, ni de la sequía, ni de las fatigas de quienes viven de la ganadería o la agricultura. El presidente del Gobierno, que se cree que el parque es suyo, se irá en verano con sus amigos a La Marismilla, que para eso se la hemos dejado nueva entre todos, y el campo seguirá muriéndose, desangrándose por la herida de la miseria. Nunca fue un chollo.