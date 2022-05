Hace más de treinta años me ofrecieron en Tomares ir en las listas de Izquierda Unida en unas elecciones municipales y tenía que ir de número 9, cuando esperaban sacar solo dos concejales, un padre y un hijo. Dije que no y como trabajaba en Radio Aljarafe y vi cómo el alcalde socialista utilizaba medios del Ayuntamiento para hacer campaña, lo denuncié a IU y ni caso. En Mairena del Alcor me ofrecieron hace unos años ser el candidato de esta misma formación política a la alcaldía del pueblo y también lo rechacé. No porque supiera con certeza que no me iban a votar los mairenistas, sino porque sabía ya que no valdría ni para concejal. A la mínima irregularidad, convocaría una rueda de prensa en el Ayuntamiento y me denunciaría a mí mismo por sinvergüenza. Ya lo decía mi madre: “No vas a llegá a ná porque no eres un liante”.

No valdría para ser candidato y tener que ir a actos públicos con un fotógrafo para echarme la foto y salir pitando, que es lo que hacen a veces, o siempre, los candidatos. Es verdad que tienen una agenda preñada de compromisos sociales. Recuerdo con cariño cómo Julio Anguita – quizá el único político en el que he creído–, se dejaba ver en el ciclo flamenco de Cajasol y cuando apagaban la luz del teatro cogía las de Villadiego. Alguna vez tuve que levantarme para facilitarle la salida del patio de butacas. Lo conté un día en mi crítica y creo que ya no fue más. Soy un aguafiestas, lo sé. Por eso solo voto a candidatos serios, decentes, si voy a votar. No abundan, es cierto, pero a veces salta la liebre donde menos lo esperas y encuentras a uno que te hace tilín.

Llevo días comiéndome el tarro porque aún no he decidido a qué candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía voy a votar el día 19 de junio. El que más me gusta es Modesto González, de Andaluces Levantaos, porque cuando va a un recital de la Peña Flamenca Mazaco de Coria no se hace la foto y se pira. La última vez, en el recital de Piqueras y José Antonio Cárcel, hasta se marcó unas sevillanas rocieras. A Macarena Olona La Molona, la veo algo agresiva, aunque es un animal político. Y a Juan Espadas, sinceramente, es que no lo veo. Juanma Moreno me cae de dulce y si me paso al otro bando –o banda–, lo votaría sin titubear. Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, me caía muy bien, hasta que dejó de caerme. Y con Juan Marín me pasa como con los pestiños: que se me repiten. Si al menos fueran langostinos tigre...

Ayer estuve en el I Festival de Canción Popular Pepe Suero, en el Cerro del Águila, y estuvieron el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y Ricardo Sánchez, el exdelegado del Gobierno. Adivinen quién fue a hacerse la foto para luego irse. Los de Mairena del Alcor no se van nunca de un festival antes de la ronda final por tonás. Quien quiera entender, que entienda.