El cante en Palomares del Río

Palomares del Río, el pueblo donde me crié y del que soy Hijo Adoptivo desde hace años, no está entre las localidades más flamencas de la provincia de Sevilla, pero ha tenido sus cantaores (El Goro de Triana, Isaías y su hermano Carlillo...), y recuerdo que de niño se cantaba en las tabernas. Quizá fuese en Palomares donde me picó el mosquito del cante, siendo un niño, aunque fuera ya en Sevilla donde me aficionara, en los setenta. Curiosamente, con un gran cantaor palomareño, Isaías, al que no conocía de nada. Estos días preparo un proyecto para que Palomares tenga su cita anual con flamenco, y no un festival más de esos al uso, de chiringuito veraniego, sino un evento otoñal que se puede convertir en uno de los más conocidos en Andalucía y fuera de nuestra región. Incluso internacionalmente, por su singularidad. Quizá vaya a ser lo último que haga por el flamenco. El proyecto está a falta de flecos y si todo va según lo previsto, este mismo mes podremos darlo a conocer. Será necesario que el Ayuntamiento lo coja con cariño y que las instituciones públicas andaluzas se comprometan con la idea. Como ya he señalado, Palomares del Río no es un pueblo de mucha tradición flamenca, pero está en un punto geográfico fundamental: a escasos kilómetros de Triana, barrio sevillano que se ve desde nuestro pueblo en las mañanas claras. Con buena tierra de abono es fácil sembrar y recoger buenas cosechas. Lo difícil es sembrar en tierra no bien abonada y recoger también buenas cosechas. Las tradiciones nacen si hay ayudas para que nazcan y este original festival puede poner a Palomares en el mapa del flamenco. Y si eso ocurre, me podré morir tranquilo. MI pueblo natal, Arahal, tiene un gran festival de flamenco, el Memorial Niña de los peines, El Gurugú, que creé hace dos décadas con la colaboración del Ayuntamiento, además inaugurando un formato nuevo que acabó siendo modelo para otros festivales andaluces. Con el festival de Palomares vamos a intentar lo mismo: inaugurar un nuevo formato, crear un festival totalmente original que ya están celebrando los artistas que conocen el proyecto porque estarán en la primera edición, que si todo va bien, será en noviembre.