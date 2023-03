El capital se concentra, es el dueño, pero menos

Si observamos nuestro mundo nos daremos cuenta de que estamos inmersos en una fase muy avanzada de la economía de mercado. Esta economía funciona de manera vertiginosa, en red, gracias a las nuevas revoluciones industriales y tecnológicas que hunden sus raíces más inmediatas en el siglo XIX. A finales de este siglo se comienza a consolidar una actividad que hoy en día es muy común: la concentración y a la vez diversificación del capital, eso lo podemos comprobar en todos los sectores importantes de la producción mercantil, desde el sector automovilístico hasta el armamentístico, pasando por el aeronáutico, el financiero-bancario, la construcción, etc. Y, por supuesto, la Comunicación.

Las grandes empresas, de un mismo sector, primero, se absorben o se alían unas con otras aunque no siempre ocurra así; después, deciden invertir fuera de sus iniciales razones sociales, así es cómo podemos contemplar que una empresa de aviación como Vueling –hoy perteneciente a Iberia quien a su vez forma parte del consorcio British Airways- fue fundada por el grupo de comunicación Planeta, de origen español y máximo accionista de Atresmedia, que en España comprende diversos canales de televisión, los más relevantes, Antena 3 TV y La Sexta TV, la misma empresa entrega un producto para los receptores “conservadores” y otro para los “progresistas”, lo importante es que el dinero quede en casa. Atresmedia ha logrado en el año 2022 unos ingresos netos de 950,8 millones de euros lo que supone un ligero decremento del 1,3% respecto al año anterior. El Resultado Bruto de Explotación es de 172,8 millones de euros, superando los 172,5 millones de euros de 2021. La inversión publicitaria aumenta un 4,3%.

En el párrafo anterior hemos comprobado concentración y diversificación a la vez, algo que conlleva la internacionalización vertiginosa del capital. En el caso que acabamos de mencionar, la corporación comunicacional alemana Bertelsmann –una de las diez más importantes del mundo- es el segundo accionista de referencia de Atresmedia y el propietario de la mayor editorial del mundo, Penguin Random House.

De estas y otras mega-empresas brotan, como es lógico, numerosos mensajes de todo tipo que buscan la consiguiente rentabilidad. Los más numerosos están pensados para entretener sin que ello signifique por fuerza que con el entretenimiento no se aprenda ni se forme el ciudadano y éste sea un sujeto pasivo, al revés, el entretenimiento de hoy en día se concentra en gran medida en el infoentretenimiento y convierte al receptor en el conocido prosumidor, o sea, el receptor es a la vez productor y emisor de mensajes. Como indica la profesora Salomé Berrocal, Alvin Toffler usó el concepto de prosumidor ya en 1980. A este respecto, Berrocal apunta: “Las redes sociales son claramente un medio de «prosumo» donde los prosumidores se convierten en altavoces que producen conversaciones con y para un público consumidor. En esta conversación, la audiencia no solo consume esos contenidos, sino que responde y re-produce estos mensajes y crea otros casi simultáneos. Significa que cualquier actividad en el mundo off-line puede tener transcendencia en el mundo online”

He aquí una forma de convertir al Poder en menos poder, el ciudadano interactúa aunque siempre lo haga dentro de unos amplios márgenes de autonomía no absoluta (la Red es, en gran medida, privada) pero, ahora posee mucha más influencia que antes de la llegada de Internet. Eso si no se dedica casi por sistema a “jugar” que es lo que hace, en efecto.