El Chiringuito se viene abajo

No sé en qué se basaron las feminijondas –las feministas del flamenco–, para montar el chiringuito de la reivindicación del papel de la mujer en el flamenco, porque ese papel nunca se cuestionó. No hace más de un año me propusieron la creación de un festival solo de mujeres flamencas y me negué. Como he demostrado con documentos, que es como hay que demostrar las teorías y afirmaciones, desde las primeras noticias del flamenco aparecidas en libros, revistas o periódicos, aparecen por igual el hombre y la mujer jugando más o menos un mismo papel. O sea, que si se hablaba del Fillo y de su sobrino el Nitri, también se hacía sobre María Borrico y la Sarneta. Como creadoras, además, porque se les atribuyen seguiriyas y soleares. Las feminijondas debieron estudiar un poco más antes de abrir el chiringuito y leer, por ejemplo, el libro Arte y artistas flamencos, de Fernando el de Triana, publicado en 1935. Por cierto, con el apoyo económico de una artista del baile, Antonia Merced La Argentina. En este libro imprescindible hay más de un centenar de biografías de artistas flamencos y el cincuenta por ciento son mujeres. ¿Dónde está la discriminación? Podríamos irnos más atrás en el tiempo, a 1904, al libro de Núñez del Prado, Cantaores andaluces, o aún más atrás, a 1881, al de Demófilo, Cantes flamencos. En los cafés cantantes, desde sus inicios, a partir de mediados del XIX, la presencia de la mujer fue importantísima, como en los célebres salones de baile de los de la Barrera, Manuel y Miguel, con las célebres boleras sevillanas. El gran fotógrafo sevillano Emilio Beauchy pudo fotografiar el cuadro masculino del Café del Burrero, pero fotografió dos veces al cuadro femenino, ese tan famoso en el que estaban la Carbonera, Pepa Oro, la Serrana y la Sordita, la Melliza, la Bocanegra y otras. ¿Dónde estaba la discriminación de la mujer? Esgrimen que Juan Breva ganaba más que la Perñaranda. Claro, como hoy gana más Mayte Martín que Perico el Pañero. Pues a pesar de estos datos incontestables, basados en la investigación, se siguen celebrando ciclos dedicados al papel de la mujer en el flamenco, algunos politizados, por todo el país. No tengo nada en contra, por supuesto, siempre que sea para recordar la importancia de las flamencas en la historia de este arte y no por razones ideológicas. Si pidiera dinero para organizar un ciclo sobre el papel de los malagueñeros del XIX en los cafés cantantes sevillanos, apuesto a que no me lo concederían. Sí me lo darían si fuese sobre el papel de las malagueñeras. Por eso hay tantos chiringuitos, aunque parece que se están viniendo abajo.