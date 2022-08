El cielo y el subsuelo: música, Georgina y Ronaldo

Cuando Vangelis y su primo Demis Roussos eran muy jóvenes, formaron en 1967 el grupo Aphrodite's Child, con Loukas Sideras a la batería, Roussos al bajo y Vangelis a los teclados. Aquellos tres músicos ya nos hicieron soñar, llevaban el nombre de una diosa. Se separaron en 1972, pero nos seguían y nos siguen lloviendo las noticias sobre Vangelis y Demis a pesar de que Roussos murió en 2015 y Vangelis en este 2022. Lo he sentido mucho, mucho. Cuando Vangelis llegó a las puertas del cielo llamó a Roussos que estaba dentro entonando From Souvenirs to Souvenirs y, delante de San Pedro, ambos cantaron su versión de Smoke Gets In Your Eyes que es para morirse de gusto. Si funcionan los enlaces que están subrayados en rojo pinchen sobre ellos y ahora que estamos en agosto y que puede que tengan tiempo les invito a extasiarse conmigo; si no les gusta esa música no pasa nada, tan amigos o enemigos o simplemente conocidos, según me consideren.

Aunque musicalmente ya no existieran como Aphrodite's Child, Roussos y Vangelis grabaron juntos varios trabajos. Me entusiasman estos músicos que tanto han trabajado y alguno de ellos ahí sigue: Demis Roussos -la voz de terciopelo-, Vangelis, Charles Aznavour, Neil Diamond, Roberto Carlos, Raphael, Serrat... Cientos de canciones, grabadas en numerosas versiones e idiomas, horas y horas en estudios y escenarios, contra viento y marea, en la dicha y en la desgracia. Pensamos casi siempre en el dinero que tendrán, ellos o sus descendientes, pero se lo han trabajado y nosotros se lo hemos concedido porque nos han llevado al cielo y siguen haciéndolo. Y no alardean de lo grandes que son o han sido. Respeto mucho el esfuerzo, aunque no me guste lo que hacen otros como es el caso de la famosa Rosalía y demás cantantes aflamencados. O cómo viven las dos personas que cito a continuación.

El otro día, TVE en el programa Corazón, corazón, me mostraba a la señora de Cristiano de Ronaldo, una tal Georgina Rodríguez, de profesión modelo, cómo no, mostrando su riqueza en su vestimenta. Por lo que escuché no es la primera vez que lo nace. En 2020 alardeó de llevar en una sola mano joyas valoradas en más de un millón de euros. Si entra en ciertos aparcamientos subterráneos de algunos países que yo me sé, puede que, al sacar por la ventanilla del auto esa misma mano para pulsar la tecla de acceso, si la hubiera, apareciera alguien de repente con un machete, le cortara la mano y se la llevara consigo, alhajas incluidas, claro.

La aragonesa muchacha de Jaca tiene 28 años y cuando tenía 26 ya la seguían en sus redes sociales 16 millones de fans que en este momento han subido a unos 39 millones. Cada vez que promociona algo en su muro le pagan entre 8.000 y 10.000 euros y por presentar una gala 150.000 euros. Dicen la Wikipedia y Netflix que va explicando por ahí lo católica que es, cree que todo lo que le ha ocurrido de bueno en la vida ha sido por sus oraciones a Dios y en su casa proliferan los altares. Lamento sin embargo que recientemente ella y Ronaldo perdieran a un hijo recién nacido, los ricos también lloran. Y creo que si lo que veo es una católica yo soy el hijo de Nefertiti. Pero 39 millones de personas -casi la población de España- deben estimar lo contrario.

En Corazón, Corazón, decían que la Georgina llevaba un traje para pasear por Manchester tela de caro. La prensa decía : “La prenda, es de la marca Stella McCartney y tiene un valor de 1.900 euros. En los pies lleva unas sandalias de LeSilla de 765 euros. Sin duda el valor del outfit [otra cursilada periodística para no decir ropa o conjunto] empieza a subir con el bolso, que es uno de la lujosa marca Hermes y cuesta nada más y nada menos que 94.000 euros. Los accesorios tampoco se quedan atrás. Se trata de dos anillos y un reloj nada baratos. El primero es un anillo de Cartier de 700.000 euros que lo combina con uno de diamante de zafiro con un valor de 800.000 euros. Para terminar, remata el look con un Rolex de 18 quilates y hecho de oro blanco, decorado con diamantes alrededor de la esfera y en la correa. Cuesta cerca de 550.000 euros”.

En cuanto a Ronaldo qué voy a decir, es un gran futbolista con infancia difícil. Se ha desquitado ganando, por ejemplo, 150 millones de euros en cinco años sólo protagonizando publicidad. Y sobre todo se ha desquitado robándole al fisco decenas de millones que ha colocado en paraísos fiscales. Como les ha ocurrido a otros ricos, lo han condenado a pagar unos 18 millones, bajados a 16 pero los paga y en paz, pelillos a la mar.

Si hay quien necesita tener a Georgina como una especie de Virgen de la Macarena, pero en versión muy rica por vacíos interiores varios, si hay quien anhela ponerse una camiseta y unos calzoncillos más una colonia, todo ello publicitado por Ronaldo, muy bien, adelante. Yo que me alegro. Luego que no se metan con los ricos porque sus fans son quienes los engordan.