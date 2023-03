El cine o variaciones sobre lo mismo

“Cine, cine, cine, más cine, por favor, que toda la vida es cine y los sueños, cine son”, cantaba Aute. Desde luego que sí, Hollywood siempre ha sido “la fábrica de sueños”, lo que no ocurre en la vida real ocurre en el cine y como la vida real no es del todo de nuestro agrado, de ahí que nos atraiga un cine que ahora suele ser más de postproducción que de producción. Lo que sucede es que, en mi caso, la vida real me apasiona y es sobre la que trabajo en mi labor como profesor universitario, de ahí que el cine me aburra ya demasiado, eso de las variaciones sobre un mismo tema es aburridísimo. Todavía estamos con que el chico bueno gana y se queda con la chica. La variación es que la chica vence y acapara al chico o que ahora al héroe se suma la heroína que lo mismo hace el amor y es tierna que pilota una nave voladora, sea la que sea, y mata a todos los malos a base de poderes especiales y mañas orientales.

Los lobbies feminista y LGTBI+ se encargan de que llegue hasta nosotros un porcentaje cada vez más alto de filmes que respondan a sus intereses, da igual que carezcan de rigor, el caso es volver la realidad del revés que eso es lo que ha hecho casi siempre el cine. Hollywood es también la fábrica irrespetuosa con nuestro intelecto, las películas contadas que lo estimulan son las menos taquilleras, va uno a verlas y te encuentras con menos personas en la sala que dedos tiene una mano. Son películas de quita y pon que la industria del cine tiene previsto realizar para contentar al progrerío menos exigente que aún no es consciente de la trampa: el sistema se refuerza cuestionándose a sí mismo, dado que en la actualidad no hay ningún peligro sustancial para él, el espectador no tiene en su cabeza más mundo que el que el cine, las series y las modas diversas le ofrecen.

¿Quiere esto decir que en mis tiempos el cine era mejor? Desde luego que sí, en este aspecto, sí, en mis tiempos y antes. Hoy mis alumnos o la mayoría de las pocas personas que asisten al cine no aguantarían las películas de Visconti, por ejemplo, que eran una maravilla y te enseñaban vida, no sueños, porque los sueños, sueños son y para eso está la cama y los sorteos varios de la lotería y la ONCE, no se puede vivir siempre en la inopia, como si fuéramos niños a los que no se les puede enseñar la realidad por si se traumatizan.

Los Goya me importan tres leches, tan correctitos, tan del PSOE, con esa ceremonia tan cursi y larga con toques del viejo programa del oyente en la radio franquista (este premio se lo dedico a mi padre y a mi padre y al suegro de mi novio que me estarán viendo). Los Oscar son un coladero de cine comercial, tenía razón el crítico de cine de la COPE, Jerónimo José Martín, cuando dijo hace unos días que la película de Spielberg Los Fabelman no iban a rascar bola porque ofende tanto a judíos como a cristianos y, si no, por si acaso. Sin embargo, esta película, sin ser nada del otro mundo, después de pegar unas cabezadas en la sala el otro día que la vi, me despertó y me conquistó cuando entra en materia porque hasta ese momento era un pestiño. Ahora probablemente iré a ver Todo a la vez en todas partes, dicen que es una comedia y entonces me echo a temblar porque muchas comedidas gringas suelen ser más aptas para la sesión infantil. Sin embargo, creo que también va de ciencia ficción y de salvar el mundo. ¿Quién lo salva? Una mujer, por supuesto que además es china. ¿De quién salvará al mundo? ¿Quiénes serán los malos? A lo mejor nos quiere salvar del mismo Hollywood y de toda la propaganda yanqui, ya veremos.

Si quiere uno criticar -como yo lo hago- tiene primero que conocer. Luego me sale una columna de viejo cascarrabias como ésta que no por eso tiene que estar por fuerza equivocada al cien por cien, pero es que tanta repetición de sueños y tanta marginación de la macrohistoria terminan por cansar con el paso de los años.