El Coletas no es una rata

Que no te caiga bien Pablo Iglesias, o el Coletas, como lo llaman despectivamente sus adversarios, es tan legítimo como que te caiga estupendamente Abascal. Esto es una democracia. Pero ese linchamiento fanático que se ejerce contra su vida privada, incluidos sus hijos, es propio de una gente que involuciona hacia el estado de alimañas. Nuestra responsabilidad es decirlo.

Porque El Coletas, o Pablo Iglesias, para llamar a cada cual por su nombre, no es ninguna rata, como insisten en señalar quienes probablemente estén más cerca de tales mamíferos en su propia involución, sino un dirigente político que, como todos, ha tenido que renunciar a buena parte de su privacidad para apostar por dirigir el país, o por contribuir a dirigirlo. Otra cosa es que haya quien piense que lo dirige fatal, o que contribuye fatalmente a dirigirlo, o que las cosas van mucho peor desde que él tuvo tal ocurrencia. Pero no es una rata, sino una persona, con sus derechos, su dignidad y su valentía por dar un paso que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país no se atrevería a dar jamás. Lo han votado quienes han querido, en absoluta libertad; con la misma libertad que dejarán de votarlo quienes lo consideren. Y ha accedido al Gobierno porque le salen las cuentas. Las cuentas claras y legítimas de la democracia. Cuando no le salgan, estará fuera. Como les ha ocurrido y les seguirá ocurriendo a todos los demás políticos de este país, sean del color que sean.

Hace falta recordar esta perogrullada porque, con la que tenemos encima, y con la que se nos viene, parecen cobrar legitimidad ciertos comportamientos absolutamente reprobables no ya solo por la Justicia sino por la ciudadanía en general, nosotros la gente de a pie, los que no podemos olvidar que vivimos en un país con uno de los estados de derecho más avanzados del planeta, a pesar de que ayer por la mañana soportábamos una vergonzosa dictadura en la que, como en todas las dictaduras, se bendecía con absoluta naturalidad que se quitara de en medio a quien no fuera de la cuerda. Llevamos cuatro décadas construyendo un país en el que cabe todo el mundo, aunque no deberían caber todas las ideas. El límite ideológico debería seguir siendo la defensa de la dignidad humana. Y que unos padres tengan que salir huyendo con sus hijos pequeños de su lugar de vacaciones porque sienten sobre ellos la diana de un extendido fanatismo es para que nos preocupemos gravemente. No tanto por ellos, que al fin y cabo son poderosos, sino por nosotros mismos.