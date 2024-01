El consejero de Turismo Arturo Bernal: «Fitur es para trabajar, no una fiesta»

La clase política de hoy día suelta lo primero que le viene en gana, por no usar otro calificativo, y se queda tan tranquilo. Hace unas semanas se presentaba la edición de Fitur que tendrá lugar en Madrid este 2024. El presidente de la Diputación de Sevilla Javier Fernández, contaba a los medios como será el stand de Sevilla en el pabellón cinco de Ifema. Parece que no tendrá nada que ver con otras ediciones, el motivo es que la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía apuesta en esta edición por el turismo de sol, costas y playas. Me parece maravilloso, ya que son miles y miles las personas que se acercan a nuestro litoral cada año y dejan sus buenos euros en esos lugares. La cuestión es que tenemos una Comunidad que tiene una diversidad turística de tal calado, que cualquier rincón es bueno para vender en la Feria Internacional de Turismo. Y uno de esos lugares es la provincia y Sevilla capital, esta queda relegada a un rincón del pabellón que nada tiene que ver con otras ediciones de la feria. No se trata de tener el mas grande, simplemente contar con un lugar donde se presentan cientos de eventos en cuatro días y los profesionales deben contar con un espacio cómodo y tranquilo para sus presentaciones y donde el público o futuros clientes, pueda estar cómodo. El pasado año la provincia tenia mas de veinte presentaciones diarias, charlas, la presentación de documentales y una gran variedad de degustaciones de lo mejor de cada municipio. Se trabajaba a un ritmo frenético y faltaban horas para poder vender aquello que llevaba cada empresario de nuestra tierra. Ahora llega el consejero y responde al presidente de la Diputación cuando dijo: que no le parecía muy adecuado el lugar para el stand de Sevilla y su provincia en esta edición. A Fitur se va a trabajar y no a estar de fiesta, y se queda tan tranquilo. Un respeto a la gran cantidad de profesionales y trabajadores que pasan muchas horas para que mas tarde se vean lo buenos beneficios por el esfuerzo realizado en Fitur. Algo me dice que este consejero tiene poca idea de como funciona Fitur, la de acompañar a sus Majestades los Reyes el día de la visita Ifema y que conoce las playas mejor que nadie. Es normal que tras un día de trabajo y llegada la tarde noche se den o nos demos una vuelta por Madrid y tomemos una copa en las horas de descanso, pero al siguiente día y bien temprano, en marcha para seguir coordinando todo lo que se vive en este escaparate mundial de las maravillas que tiene Andalucía junto a Sevilla y su Provincia. A Fitur se va a trabajar y lo dice quien suscribe que lleva mas de 15 años TRABAJANDO en Fitur. Un respeto Sr. consejero y aprenda a moderar sus expresiones a l hora de hablar de los grandes logros para nuestra comunidad. Por favor prudencia y más estilo