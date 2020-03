El coronavirus es cosa de currantes y eso

¿Cómo lo vamos a hacer en el metro? En casa o en el colegio o en la calle debemos, conviene, estar a un metro de distancia entre nosotros. Pero en el metro, en las aulas, en el autobús o, en las oficinas, podemos estar hacinados, pegados unos a otros como si fuésemos sardinas enlatadas. Incluso en los hospitales podemos estar miles de personas teniendo cuidadito. Es el coronavirus en el escenario de los pobres, de las clases medias, de los que no tienen más remedio que compartir espacios.

El que escribe no piensa dejar de dar besos y abrazos a esposa, hijos, madre o amigos. Y es que tengo claro que si hay que morir a causa del coronavirus (cosa muy poco probable y que no debería quitar el sueño a casi nadie) quiero hacerlo como lo que he sido toda mi vida. No quiero frivolizar con algo que se ha llevado a, de momento,3000 personas por delante, pero tampoco quiero dramatizar con un virus que acaba con la vida de un porcentaje muy bajo de infectados.

Desde luego lo que no voy a entrar es en el juego de los políticos (dentro de muy poco, cuando comiencen a aparecer haciendo desaparecer a los científicos van a ponerse morados a decir idioteces y a tomar medidas por si las moscas y solo pensando en las elecciones que vienen), en el juego de los que miran a las masas desde sus atalayas para ordenar vidas que no les corresponden y que les importan cero patatero. La mayor parte de la sociedad siempre supo vivir y prepararse para la muerte sin cápsulas estériles y sin renunciar a besar a los hijos.

Hasta ahora, en España los científicos han dado una lección de prudencia, de mesura, de proporcionalidad. Nada de miedos, nada de alarmas descontroladas. A ver lo que dura.