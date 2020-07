El COVID o la COVID, otro problema de género

Hace ya un siglo, Rafael Alberti se debatía entre el mar y la mar en uno de sus más famosos poemas que integraron aquel libro que le sirvió de trampolín, Marinero en tierra: “¿Por qué me trajiste, padre, / a la ciudad? / ¿Por qué me desenterraste / del mar? / El mar. La mar. / El mar. ¡Sólo la mar!”. Cuando Alberti pensaba en el mar, no era el océano ni el mar Mediterráneo, sino un mar domesticado que incluía barquitas bamboleantes por alegrías, escolleras, salineros y niños que recogían caracolas. Un mar de andar por casa al que ni siquiera le faltaba el delantal materno que suponían las velas al viento que refulgían como en un cuadro de Sorolla. Por eso su mar tenía tanto de maternal, o sea, de femenino.

Feminizamos desde antiguo todo lo que sentimos cercano. Y por eso aquí no existe el calor, como en Valladolid, sino la calor, por mucho que el corrector del ordenador, seguramente hecho en la Conchinchina, me subraye el artículo como erróneo. Todavía mi abuela decía la puente cuando se refería a ese lugar indeterminado de las afueras de mi pueblo donde hubo un puente aunque yo solo viera un caño desbordado en los grises inviernos de las fotografías de otra época misteriosa y remota donde se aparecía la fantasma y los chiquillos perdían la color... Pero el género de las palabras va cambiando también, igual que evoluciona toda la lengua, por cientos de influencias, connotaciones y relaciones con el referente designado, siempre al margen de la RAE, que es consciente de ir por detrás, y de ciertas feministas que procuran ir delante sin enterarse del ritmo silvestre de la lengua.

Cuento todo esto porque, como yo, habrán notado ustedes que aquí ya solo dicen coronavirus los muy profanos en la materia. Los iniciados prefieren, desde hace meses, decir el COVID-19, que es un acrónimo inglés procedente de “COronaVIrus Disease”, o sea, “enfermedad del coronavirus”. Y como enfermedad es femenino en español, pues se ha extendido también decir la COVID y no el COVID, sobreentendiendo la enfermedad COVID. Los políticos enseguida detectan el cambio en ciertos círculos que ellos vislumbran de prestigio y se contaminan enseguida. Y por eso toda la gente guay del paraguay dice ya, indefectiblemente, la COVID. Si no hoy no dices la COVID, no eres nadie.

Sin embargo, como yo no sobreentiendo enfermedad, sino virus o bicho, que son masculinos, seguiré diciendo el COVID: el bicho COVID. Ustedes, por supuesto, pueden elegir, porque la RAE lo admite todo, como siempre. Pero es bueno tener al menos un criterio, que luego a uno (o a una) le preguntan y es capaz de saltar con que esa D final viene de Diciembre. Y eso ya no, claro.