El cuento del oso y los cazadores

Érase una vez un oso que se encontraba en su habitáculo y se enteró de que cerca de su cueva se habían instalado campamentos de cazadores de osos. Salió de su hogar, miró a lo lejos y, en efecto, pudo ver y oler que aquello era cierto. Entonces se alarmó y comenzó a afilar sus dientes y sus uñas. Menos mal que en los terrenos más inmediatos a su territorio no se habían aposentado los cazadores pero eso no lo tranquilizó demasiado porque, ¿y si los cazadores llegaban con sus mortíferas armas y acampaban justo frente a su casa?

Llamó a otros osos el oso y todos tomaron nota de la amenaza. Decidieron que tendrían que estar en guardia ante tales circunstancias. En el territorio que había justo frente al del oso y sus colegas, no había cazadores de osos tan poderosos como los que se encontraban reunidos algo más lejos pero sí admiradores de la caza de osos con armas menos mortíferas. Al frente de estos cazadores menores el oso sabía que se hallaba un amigo de los cazadores de osos más potentes. Mas he aquí que el oso es informado por sus compañeros de especie que ese ser desea invitar a los cazadores poderosos a vivir en su territorio y, por tanto, casi en las mismas narices de la guarida del oso y de los terrenos que le permitían existir. Argumentaba el amigo de los cazadores más importantes que, al igual que los cazadores, todos temían que el oso entrara en sus pagos y los devorara. El oso contestaba que no era ésa su intención, que era él quien se sentía amenazado por los rifles de los cazadores que, a pesar de haberle dicho años atrás que no se preocupara por eso, se habían reunido en las proximidades de sus tierras y, si eran cazadores de osos, ¿qué iban a pretender si no cazar osos? El oso volvió a reunir a sus semejantes para preguntarles cómo tendrían que proceder ante la nueva situación.

El oso incluso había entablado cierta amistad con algún que otro oso de los territorios que le eran extraños y adversos porque en ellos también habitaban cazadores con grandes rifles amenazantes y había quien en esos territorios no quería que esa amistad prosperara. Tal era la fuerza de esos cazadores que lograron espantar a los osos que se comunicaban con el oso protagonista de este cuento. Los osos se vieron obligados a romper ese principio de débil y tímido contacto que habían entablado.

Mientras, el amigo de los cazadores de alta precisión y poder que vivía frente a la vivienda del oso, los seguía invitando -temeroso de que lo devoraran e influenciado por su amistad con los cazadores- y deseaba él mismo apuntarse al club de cazadores de oso de alto standing que habían formado. El amigo de los cazadores principales era el ser más influyente sobre los demás seres que compartían territorio con él. Sin embargo, una buena parte de sus habitantes eran admiradores del oso y de su poderío, de su carisma, de sus terribles garras, de sus dientes feroces, de sus pasos solemnes y sus costumbres ancestrales. Contra estos habitantes el admirador de los cazadores principales no estaba siendo hospitalario, al revés, como él le tenía miedo al oso, procuraba castigar a sus seguidores. Y eso tampoco le gustaba al oso líder de este cuento.

Entre la presencia de los cazadores de élite cercanos a su territorio y los deseos del ser que mandaba en la zona frente a su vivienda, el oso fue inquietándose cada vez más y comenzaron a brotarle síntomas de ferocidad propias de su especie. Le dijo a los cazadores más importantes y a su vecino el admirador que no se les ocurriera acercarse tanto al lugar gracias al cual podía vivir más o menos tranquilo a pesar de la proximidad de los rifles de alta resolución contra osos. La respuesta fue que ellos tenían derecho a vivir donde quisieran. El oso les respondió que él tenía derecho a defender su seguridad. Fue así como el oso decidió meterse, acompañado por sus colegas, en el territorio del admirador de los cazadores de élite antes de que estos cazadores llegaran, por si llegaban. Entonces comenzó un enfrentamiento cruel donde la sangre corrió por todas partes, los zarpazos y los tiros no dejaban de sonar y morían justos por pecadores.

Los amigos de los cazadores poderosos se dispersaron por todo el mundo predicando la maldad del oso depredador y la gente les dio la razón ofreciéndoles más balas para que se las hicieran llegar a los cazadores de osos que las necesitaban contra toda una manada de enormes osos que no morían, así como así, de un solo disparo, y que, además, con su corpulencia, sus garras y sus dientes eran capaces de destrozar cuanto les saliera a su paso.

No se sabe cuándo ni cómo acabará esta guerra porque el mundo está lleno de osos inmensos y menos inmensos que guardan sus lugares de existencia y de cazadores que anhelan sus pieles y desean ser los reyes de la naturaleza. Dicen algunos sabios que al final, buscando unos y otros sobrevivir, se matarán todos entre todos y nadie podrá contar este cuento. A mí me parece exagerado, pero, por si acaso, lo dejo escrito yo ahora, en este momento.