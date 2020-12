El cumpleaños de Camarón es también nuestro

Creo que la primera vez que oí la voz de Camarón fue cantando Canastera, un palo raro que se había inventado él mismo con el otro genio que lo acompañó en sus mejores años, Paco de Lucía, y que integraba una cinta casete que llevaría guardada en el mueble-bar de mi madre más de una década. Fue registrando aquel cajón, como nos gustaba tanto a los niños de aquella época y ahora sé que de todas, porque tengo hijos, como encontré aquella cinta que llevaba por título: Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía. Me impresionó tanto el rajo de su timbre, la afinación tan perfecta y el acompañamiento tan preciosista de la guitarra que, aunque yo no lo pensara con estas palabras, me emocioné precisamente porque me notaba a mí mismo emocionado. Luego noté a mi madre emocionada también, no tanto por el cante de José Monje Cruz, como por haber redescubierto a un cantaor que seguramente había dejado en el fondo de sus recuerdos de juventud, porque todo me lo decía en pasado: “A mí el Camarón era el que más me gustaba”, como si ya no existieran ni Camarón ni ella ni el gusto. El único que había muerto era José, ahora calculo que no demasiado, porque aquello sería en el año 94 o 95 aproximadamente.

A través de Camarón no solo llegué a distinguir todos los palos, desde las bulerías o soleares que tan bien hacía hasta los fandangos e incluso las bamberas, que tan bien se le daban. Si oía una soleá apolá, la distinguía teniendo como referencia la que le había oído a Camarón. Lo mismo me pasaba con cualquier cartagenera o con el montón de tipos de tangos que le oí al de la Isla. Soy uno de tantos aficionados al flamenco como llegaron a este arte a través de Camarón. Recuerdo mi adolescencia encerrado con un amigo escuchando las letras de una antología que le habían regalado su hermano. Teníamos gastado el botón del retroceso porque teníamos que oír decenas de veces un tercio para interpretar lo que decía, y siempre nos recorría el mismo escalofrío al volver a escucharlo, aunque no entendiéramos la letra con exactitud. Al fin y al cabo, lo mismo nos pasaba con las canciones en inglés.

Algunos años después, disfruté el doble de los poemas de Lorca escuchándolos en la voz de José. Creo que se hubieran caído mutuamente bien de haberse conocido. Pero el 5 de diciembre de 1950, cuando nació en la Isla el hijo de Juana y Luis, rubio como un camarón, España se había consolidado en una dictadura miserable que había hecho todo lo posible por echar tierra (más todavía) sobre el poeta granadino. Menos mal que luego llegaron los años de la Transición, Ricardo Pachón y todo aquel ambiente de apertura que, sin embargo, a Camarón también le había de costar convertirse en leyenda sin que nadie le preguntara.

Me acuerdo de todo esto porque justamente yo tengo ahora la edad que él tenía cuando dijo aquello de “Omaíta, qué es lo que tengo”, y se marchó. Si Camarón de la Isla no se hubiese precipitado por aquel barranco de estrés tóxico que fueron los 80, hoy precisamente hubiera cumplido 70 años. Nunca sabremos cómo porque la vida real prefirió convertirlo en un mito, y para eso hay que morirse joven. Pero puedo imaginarlo desmitificado, como un artista que hubiera destilado todo su talento durante muchas décadas y ahora fuera un viejo venerable, con sus barbas blancas y su mascarilla encima, una de esas vacas sagradas a las que, sin poder cantar ya, no se le discute nada porque todo el mundo reconoce la rara excelencia de su oído. Camarón era una caja de música. El instrumento era él. Y Andalucía le debe mucho más de todo lo que se ha reconocido hasta ahora.

Allá donde esté, feliz cumpleaños, José.