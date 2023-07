El debate: José Luis Moreno y sus muñecos

Sin Alberto Núñez Feijóo, el debate de anoche no tenía apenas interés. Fue algo divertido porque Sánchez y Yolandia la Modelitos parecían José Luis Moreno y Doña Rogelia. Yolanda le llamaba Pedro, a secas, como si fuera su primo. Y Pedro a ella, Yolanda, sin más, como si fuera su cuñada. Santiago Abascal estuvo apocado, con lo leñero que es. Tuvo una inmejorable oportunidad para demostrar que es algo más que el que puede hacer presidente a Feijóo. Ni frío ni caliente. A Sánchez se ve que lo castigaron viendo diez veces el debate con Feijóo, porque tuvo mejor cara. No dijo nada relevante, como es habitual en él, pero tuvo cuidado con no meter la pata y controló ese problema suyo de que se le desencaje la cara cuando le dan leña. “Ha sido un buen debate”, dijo al final. No, un peñazo. Nada destacable en la parte económica, menos aún en lo de la violencia de género, sin nada nuevo, y poco en lo demás. Un debate que no habrán visto millones de personas y si no ha tenido audiencia, la verdad es que no pasará a la historia. En cualquier caso, el debate lo ha sido entre Díaz y Abascal, porque Sánchez fue a dejar que se atizaran, con acusaciones muy graves al líder de Vox por parte de la gallega. Era un invitado de piedra. Parecía que se escondía detrás de su vicepresidenta. No recuerdo un debate electoral más aburrido que este. Si habrá sido tedioso, que los medios coincidieron luego en que con Feijóo hubiera sido otra cosa. Pero no quiso ir y, visto lo visto, le salió bien. Evitó la encerrona, porque Sánchez y Díaz le tenían preparado un lío gordo. Sin ir, ganó Feijóo y aquí está ya todo el pescado vendido. Este debate no va a mover nada a dos días del fin de la campaña y a tres de la cita con las urnas. Salvo sorpresa de última hora, el domingo habrá cambio en los mandos del país y será un nuevo día de duelo en el Partido Socialista. A Sánchez ya se le nota la angustia en la cara y sabe que va como una moto hacia la nada. Nada es eterno.