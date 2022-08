El despilfarro que no cesa

Recibí hace días un TikTok que detallaba gastos innecesarios del gobierno español. Y cuando hay gastos innecesarios, como el Estado tiene que ahorrar en la alcancía de todos para ayudarnos o para comprar votos, se produce ese discurso sobre la necesidad de que los ricos paguen más porque ganan mucho dinero. Lo que me da que pensar es el asunto de si los ricos deben ser freídos a impuestos porque son ricos o porque el gobierno de turno aspira a ser rico y se aplica aquel dicho que tanto decía mi madre: “Justicia, Señor, pero por mi casa, no”. Es decir, que paguen los otros, ricos y demás, pero nosotros no nos apretamos el cinturón ni nuestros vasallos y resto de clientela, tampoco.

En marzo de este año 2022, el diario La Razón , recogía datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que indicaban lo siguiente: “el Instituto de Estudios Económicos (IEE) calcula que España podría reducir su gasto público en un 14% -60.000 millones- sin rebajar la calidad de los servicios que presta gracias solamente a la mejora de la eficiencia”. El IEE elaboró entonces un índice de eficiencia del gasto público que sitúa a España en el puesto 29 de la OCDE (74,4 puntos en 2021), muy por debajo de la media europea (98,6 puntos) y peor que en 2019 (84,6 puntos).

Visto lo anterior, el gobierno español no se mira a sí mismo, sino al otro, porque la culpa siempre la tienen los demás: o la guerra o los ricos. Sin embargo, dice el IEE, las políticas fiscales agresivas “terminan suponiendo un efecto contrario al deseado, con un incremento del déficit y de la deuda, y no al revés, tanto por el excesivo optimismo de las estimaciones adicionales de ingresos como por el menor dinamismo de la actividad al que inducen”.

Desde las páginas de El Español , Erik Encinas llamaba la atención sobre el despilfarro gubernamental: “Como datos contrastados [desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef)] realmente preocupantes, España gasta ya 14.000 millones de euros anuales sin control en las subvenciones y un total de 122.000 millones de euros al año en sufragar subvenciones destinadas a colegios, profesionales, sistema eléctrico, minería, toros de lidia, gastronomía, ópera, centros de estudios catalanes y vascos, etc”.

El video de TikTok es agresivo pero no dice nada que no se haya contrastado ya en otros medios mientras que los progubernamentales callan. Habla de 800 asesores, algo que ya pusieron de relieve diversas fuentes en los primeros meses de este año como fue el caso de El Economista . El video se atreve a afirmar que estamos ante el gobierno más caro de la historia de España. A su vez, las nuevas normas para el Senado en lo que a plurilingüismo se refiere, van a suponer mayores gastos en traductores e infraestructuras. No es fácil entender la utilidad real del Senado cuando todas las comunidades autónomas poseen sus parlamentos, eso sin meternos en los gastos acaso inútiles de las propias autonomías. No quiero decir con ello que haya que abolir el Estrado de las Autonomías –eso sería una medida suicida- sólo que hay que apretarse mucho el cinturón. El gobierno nos cuesta al día 470 millones de euros, afirma el video, basándose en datos de la Intervención General de la Administración del Estado. Es algo que ya indicó en 2020 el diario El Español por medio de Marta Espartero al poco de anunciarse la conformación del nuevo y numeroso ejecutivo: “Fuentes parlamentarias calculan, en conversación con EL ESPAÑOL, que el desembolso que habrá que hacer desde las arcas del Estado para sustentar la administración prevista por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, tan sólo en lo que respecta a los sueldos de las áreas que encabezarán Carmen Calvo, Nadia Calviño, Teresa Ribera y Pablo Iglesias superará los dos millones de euros”. Espartero añadía: “La cuenta que mantendrá la infraestructura ideada por Pedro Sánchez, en principio y sin tener en cuenta la aportación a la Seguridad Social (que añadiría un coste de entorno al 30% más), asciende a 1.912.000 euros”.

En marzo del presente año Pedro Sánchez anunció un plan de choque de 16.000 millones de ayudas para créditos. Perfecto, pero sus opositores le siguen recordando que gasta uno de cada tres euros del presupuesto de algunos ministerios y que solamente lleva invertidos un treintaitantos por ciento de las ayudas europeas a lo cual se añade ese déficit público del 120 por ciento del PIB. Lo que va a hacer Pedro Sánchez de aquí a las elecciones es comprar votos y sin embargo los votantes están viendo cómo él ni es honesto ni lo parece y eso es grave cuando se gobierna en nombre del progresismo. Ya sabemos que el capital privado también despilfarra pero duele más a los gastosos porque brota de bolsillos concretos. En el caso del gasto público, el dinero parece un ente espiritual que, sin embargo, no es espíritu sino materia pura que caerá sobre nuestras cabezas y las de nuestros descendientes.

En conclusión, un servidor cree que es lógico que los medios de la oposición defiendan a quienes aborrecen las subidas de impuestos a lo bestia. Pero es que, en estos momentos, al margen de que eso no tiene nada de progresista ni de izquierdas porque lo inventó la derecha para tiempos de bonanza, las supuestas “revoluciones” progresistas deben empezar por barrer la casa de todos que es el Estado, en la que se han alojado unos inquilinos demasiado amigos de dispendios, fanfarrias e incluso lujos.