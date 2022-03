El día de mi padre

No soy de celebraciones, pero este año quiero celebrar el Día del Padre, del mío, del que se cumplirán en julio sesenta y dos años de su muerte. Yo tenía solo dos cuando murió, apenas andaba y no hablaba nada. Creo que ya entonces no me gustaba el mundo o que sospechaba cómo sería fuera de la cuna, la cama o el corral de casa. A pesar de que no tengo ningún recuerdo de él vivo, creo que no ha pasado un solo día de mi vida en el que no haya pensado en él. En el salón de casa tengo colgada en la pared una fotografía de su madre, mi abuela Dolores Ponce García, que me lo recuerda varias veces al día. Murió antes que mi padre, así que no pasó por el terrible trance de ver morir a su hijo más pequeño. Ya pasó por el duro golpe de que fusilaran a su primogénito, mi tío Frasquito, en julio de 1936, con solo 26 años. Hay una fotografía de mi abuela, ya mayor, que todavía tenía el miedo de la guerra en los ojos. Cuando era niño y pasaba los veranos en Arahal con mis tíos paternos, de la calle Dorado, buscaba a los amigos de mi padre para que me hablaran de él. Estaba obsesionado, tenía necesidad de saber cosas suyas, cómo eran su sonrisa, su voz y sus andares; su cante, porque cantaba fandangos de Valderrama y Caracol. Y sobre todo, su carácter. Me disgustaba mucho cuando sus amigos, todos, me decían que me parecía más a mi madre y quería parecerme a él. Solo uno de sus amigos, el Chico Miriñaque, me dijo que en una cosa sí me parecía: en que andaba con los pies abiertos, en uve. Quizá por eso aún camino mirando al suelo, a los pies, de una manera inconsciente, como homenajeándolo. Peter Alexandre Ustinov, dijo que los padres son los huesos con los que los hijos se afilan los dientes. Es una bella frase que expresa lo importante que es la figura paterna en la vida de una persona. Si te falta, y aunque tu madre haga de padre y madre, como hizo la mía, lo echas de menos toda la vida. Tengo un amigo del alma, Rafael, que no lleva nada bien la escasa salud de su padre, con el que siempre ha tenido una relación de colega. Es natural que piense en que se está yendo, pero al menos lleva medio siglo a su lado, aprendiendo de él, apoyándose en él, afilándose los dientes con sus huesos. Mi padre ha estado siempre cerca de mí, pero ahora no es que esté cerca: está en mí. Vivo era grande, pero su figura se ha agigantado con los años y quizá por eso, porque me ha dolido tanto su ausencia toda la vida, ahora que la mía va camino del garaje, quiero conmemorar el sábado su día, el del Padre, con este artículo. Quiero pensar que, como García Márquez, estoy envejeciendo porque empiezo a parecerme a mi padre y no solo en los pies abiertos, sino en más cosas.