El día del padre, ¿qué padre?

En mis tiempos los progres solíamos decir que el día del padre era un asunto de El Corte Inglés, no de “el pueblo”. Ay, el pueblo, ese mito necesario para que se entiendan los políticos. Me pregunto qué es un padre hoy, con la movida mental que tenemos todos, padres, madres, hijos, hijas, nietos/as (en adelante barra as) y demás seres humanos. No se me olvida lo felices que parecían todos en la película -hoy casposa- La gran familia, con ese Alberto Closas, padre de una quincena de criaturas, cuando se levantaba por la mañana y, en llegando al salón donde todos estaban reunidos en torno al desayuno, exclamaba con algarabía: “¡Buenos días, familia!”.

Closas no daba abasto con las horas extras, él mandaba en la familia (patriarcado opresor, por tanto), con el asesoramiento imprescindible de su señora. Cuando castigó a uno de los mayores por suspender demasiado (eso, hijos barra as, es no currar, lo digo para los más jóvenes actuales que no verán problemas en suspender), se le pusieron en huelga solidaria todos los hermanos barra as. Closas y la señora se retiraron a deliberar ante aquella rebelión y la esposa le dijo: “Perdónalo, no pierdes autoridad por eso, ellos protestan, tú concedes”. Joder, ni Maquiavelo, menuda asesora de marketing político.

En aquellos entonces los papeles estaban distribuidos, los de las mujeres a la fuerza, por regla general. Ellos llevaban el dinero a casa, ellas tenían que ser dulces y comprensivas, como aconsejaba doña Elena Francis en su consultorio radiofónico : “Verá usted, querida oyente, él llega a casa después de una jornada de trabajo intensa, debe ser comprensiva ”. A Alberto Closas le pasaba eso y aun así tuvo tiempo de aparearse cantidad -en un piso, nada de casa endosada- y contribuir al crecimiento vegetativo de la raza española. Acumulaba tanto trabajo Closas para abastecer a su prole que seguro que Paco Gandía le hubiera dicho que cómo iba a encontrar trabajo si todo el trabajo lo acaparaba Closas. Sí, aquello estaba ordenado y era bonito como recuerdo, demasiado hermoso para ser verdad, como dicen en las películas. Mucha más verdad encierra la tercera parte de esta serie de películas, La familia bien, gracias. La segunda se llama La familia y uno más que ahora es uno o varios menos porque, ¿cuándo encontramos a una familia que, por sistema, desayune o coma unida, además de comprar unida en una gran superficie?

En estos tiempos no hace falta perdonar a ningún hijo barra a, sino que te perdonen por ser padre, abuelo, esposo o incluso haber nacido con pilila, eso ya te puede convertir en culpable o sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario. Hay sin embargo quien se muestra muy padre y muy macho, por ejemplo, con los profesores barra as. Del: “papá, el maestro me ha reñido”, “algo habrás hecho”, hemos pasado a: “papá, el profesor -o simplemente Manolo- me ha reñido”, “voy a ir a romperle la cara a ese mamón”.

Los padres sirven de taxistas de sus hijas hasta las tantas de la madrugada. Los padres y los varones en general no saben exactamente su papel ante la llamada liberación femenina y menos aún cuando el feminismo radical de oídas entra en liza. El arquetipo de padre y de hombre era en la pandemia ese señor llamado Fernando Simón, de mirada tierna, ojitos azules, habla pausada y siempre sin alterarse, con chupa y moto. Les gustaba mucho a las mujeres progres de vanguardia, mejor que esos “amantes a la antigua que todavía suelen mandar flores” de los que era partidario Roberto Carlos.

Los padres de ahora llevan delantales en los anuncios, se desesperan si no hacen el amor con orgasmo para ella, hacen deporte, les dan el biberón a los niños, les cambian los pañales y se buscan permisos paternos, como Pablo Iglesias. Los padres de ahora son coleguis de sus hijos barra as y buscan el aprobado de sus retoños para poder sentirse modernos. Algunos padres de ahora están buscando el significado exacto de esa palabra: padre. Y mientras lo encuentran se adaptan como pueden a la posmodernidad, a la que se supone que se han subido la mayoría de los padres jóvenes, si es que tenemos a muchos jóvenes dispuestos a echarle valor a la vida, ser padres -sea eso lo que sea- y dejar de leer tanto el cuento de Peter Pan, online. Y, a todo esto, felicidades, aunque San José fuera el hombre un padre putativo, un hombre de fe, un instrumento. Mira, en eso sí se parece mucho a demasiados padres actuales. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, fue distinto, lo complicado es sintetizar lo viejo con lo nuevo.