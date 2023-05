El Día del Trabajo no se trabaja

Parece una paradoja, pero hoy, como es el Día del Trabajo, de San José Obrero, no se trabaja. Es para celebrar que es el Día del Trabajo. CCOO y UGT este año han resumido tan especial jornada con estas palabras: “subir salarios, bajar precios, repartir beneficios”. Es lógico desde un punto de vista sindical del siglo XXI: estimulan el consumo, tener más dinero para poder vivir mejor y vivir mejor es poseer cacharros. Parece como si los otros aspectos de la sociedad proletaria se hubieran olvidado, ¿o es que eso ya no les interesa a los obreros? ¿Los obreros quieren ser obreros? ¿O burgueses? ¿Critican a los ricos o los envidian y desean imitarlos? ¿El obrero quiere ser burgués, el burgués quiere conservar su dinero y ser muy rico y además noble, el noble quiere ser rey, el rey, emperador y el emperador, Dios? Eso sería lo justo, no se va a quedar uno siempre ahí, abajo, sintiéndose inferior, quejándose todo el tiempo de las brechas y los bajos salarios, hay que subir los salarios, ya lo hizo Ford en el XIX-XX y vendió más coches y levantó la sociedad del ocio. Los sindicatos creo que no desean una sociedad distinta sino que todos puedan comprarse un gran televisor para ver “el clásico” o enterarse si por fin la tal Alejandra es o no hija del rey emérito.

Los sindicatos son necesarios, no estoy de acuerdo con la derecha cuando opina que viven del dinero público. En una democracia como la nuestra hay millones de personas que viven del dinero público, las organizaciones empresariales también, ya sé que los sindicaros están domesticados pero si el hombre es un lobo para el hombre deben existir contrapesos para que tengamos algo más de justicia y equilibrio. CCOO y UGT: menos da una piedra. Los trabajadores, en su mayoría, pasan de ellos pero bien que se acuerdan cuando sufren algún abuso. Yo pertenezco a CCOO, sé que ha perdido su impulso transformador, pero hay que estar mínimamente organizados. Lo que no hago es ir a sus manifestaciones, no creo en eso, no creo en los sindicatos superficiales que adornan el sistema a pesar de que son precisos.

Poco a poco, millones de puestos de trabajo están siendo sustituidos por máquinas inteligentes. Es normal, si yo fuera empresario haría lo posible por ahorrar costos y tensiones. Las máquinas –por ahora- no se declaran en huelga ni exigen convenios colectivos, su Inteligencia Artificial, por el momento, no es lo que en plan amarillismo afirman algunos medios, está muy lejos del cerebro humano aunque puedan componer música, ganarnos al ajedrez o realizar transferencias bancarias. Sin logaritmos no funcionan y los logaritmos se los metemos nosotros, bien es verdad que cada vez con menos cuidado para que no traspasen lo que llamamos ética que para la ciencia no existe ni debe existir. Así es ya y seguirá en aumento, no es que lo diga yo. La competencia tecnológica para ganar dinero nos lleva a eso y ahí los sindicatos no sé qué papel van a jugar si los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo no saben lo que es un sindicato ni de dónde proceden, su conciencia crítica es muy débil, son parias digitales, trabajadores kleenex. Complicada está la cosa de la defensa de unos trabajadores que se explotan a sí mismos y que son servidores de marcas y dineros, ignorando además la historia de la que proceden.

Terminemos la columna volviendo al eslogan de hoy: “subir salarios, bajar precios, repartir beneficios”. Dice el mercado que si subes los salarios aumenta el consumo y entonces no bajan sino que suben los precios. Y si se reparten mejor los beneficios vuelve a subir el poder adquisitivo y por tanto los listos de siempre suben los precios, con lo cual no se reparten de verdad beneficios. Además, ¿por qué van a repartir mejor los beneficios los capitalistas? En el mercado no ganan los “capitalistas buenos” sino los malos, los que acumulan dinero, mucho dinero, con altísimos beneficios y sin impuestos o impuestos muy bajos. Esos son los que “se comen” a los buenos. De manera que si se vuelven muy buenos nuestros capitalistas españoles se los merendarán otros.

El capitalismo avanza a base de repartir migajas y cachitos de tarta mientas él se queda con la porción más grande. Con esos cachitos la gente consume y le gusta. Ir más allá es llegar al comunismo, por ejemplo, algo que ni quiere la gente ni es posible. Como afirmó el cantautor estadounidense Frank Zappa: “El comunismo no funciona porque a la gente le encanta poseer porquerías”. De todas formas, CCOO y UGT el “no” ya lo tienen, así que nada se pierde si son realistas y piden lo imposible. Es otra empresa, todos tenemos que vivir de algo. Ahora el peligro es inexistente, el mismo capitalismo ha comprendido que en lugar de garrote hay que darle mantequilla de libertad a la gente para que grite y luego se vaya a su casa. Y hasta el año entrante.