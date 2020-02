El efecto Canales

Pues no, la polémica no va a acabar con la elección de Úrsula López como directora del Ballet Flamenco de Andalucía, conocida el pasado viernes. El asunto traerá cola porque, al parecer, hubo sus más y sus manos en el jurado y hay quien habla de “fullería”. No se extrañen si hay una demanda judicial por parte de alguno de los que se quedaron sin el cargo. Ya dije en un artículo anterior que desde el propio Instituto Andaluz del Flamenco se animaba a uno de los candidatos a impugnar el resultado, lo que da una idea de lo que está pasando en el IAF. Pensaba que al haber un nuevo gobierno en la Junta de Andalucía iban a cambiar las cosas en esta institución, pero no ha sido así, solo han cambiado de director y se han equivocado claramente. Ya lo saben en la Junta, pero no quieren reconocerlo y, sobre todo, no van a crear un conflicto. Tendrán que reconocerlo tarde o temprano y tomar la decisión de hacer limpieza general.

No elegir a Antonio Canales, en beneficio de Úrsula López, es algo que ha enfadado a muchas personas influyentes del mundo del flamenco y ayer ardían las redes sociales con muestras de cariño y solidaridad hacia el bailaor trianero, quien tenía mucho interés en dirigir el ballet andaluz y que, como es lógico, no da por perdida la pelea. Conociéndolo, recurrirá la decisión de la Junta -tiene un mes para hacerlo-, sabiendo que ha habido irregularidades en el proceso, que como dije en dos artículos anteriores ha sido una auténtica chapuza. Mar Sánchez Estrella, secretaria general de Innovación Cultural y Museos de la Junta, y Patricia del Pozo, la consejera de Cultura, tienen que coger el toro por los cuernos y tratar de poner un poco de orden en el IAF. Cortar por lo sano, que decimos en esta tierra, porque la imagen de esa casa está por los suelos. ¿No venían a levantar las alfombras y abrir las ventanas para limpiar y ventilar? Pues háganlo de una vez.

Antonio Canales es un artista de mucho carisma y tiene cientos de miles de seguidores en todo el mundo. Está dolido y no creo que vaya a rajarse, porque es un luchador. Aunque no vaya a ser el director, porque la Junta ya eligió, querrá que se sepa todo lo que ha pasado. Y lo que ha pasado, sin duda alguna, es que las cositas no están nada claras. No si desde el propio Instituto se anima a algunos de los candidatos a recurrir el resultado y se habla de “componenda”. Cuidado con el efecto Canales, que puede ser un ciclón.