El engaño permanente

Luis Cruz, director del grado de Seguridad del ISEN , centro adscrito a la Universidad de Murcia, ha declarado al diario El Confidencial : “El problema de estas protestas por Pablo Hasél no es el papel de la policía, como se nos intenta hacer ver, sino la frustración de unas generaciones de jóvenes sin expectativas de futuro por culpa, en buena parte, de nuestros políticos. Esta escalada de protestas preocupa, pero no tanto a nivel policial, ya que hablamos de unidades altamente preparadas y acostumbradas a los disturbios, sino por la frustración de la juventud, que estalla en protestas callejeras cada vez más tensas".

Sí señor, ahí está una de las madres del cordero, una de las causas profundas de lo que está ocurriendo en España, ahora con el delincuente Hasél, ayer con el 15-M, antes con El Cojo Manteca y mañana quién sabe. Y con los disturbios graves de los chalecos amarillos en Francia, con los brotes de violencia entre la juventud marginada de Francia y otros países, incluso son el independentismo catalán. Gamberros y tocados de la cabeza, frustrados y niños de papá que se desquitan aprovechando el temporal o sin que lo haya, van a existir siempre, ahora bien, ¿qué queremos que ocurra en España si en algunas zonas el paro juvenil es del 50 por ciento y en otras habrá menos paro pero unas jornadas de laboreo prolongadas y de escasa remuneración que se comen la autoestima del más pintado?

Miren, a mí que me dejen ya de monsergas, ¿eh? Estoy harto de que lo secundario sea lo importante y de que lo importante sea lo secundario y lo olvidado. No se puede tener a una juventud desesperanzada y alienada como la que tenemos; una juventud ignorante que de tanto que sabe no sabe nada, una juventud a la que se le quitan las ganas de aprender y de conocer y es noticia cuando hace botellona o quema contenedores. Lo secundario es polemizar desde las barrigas llenas y colocadas por grupos de poder y desde la intoxicación mediática y el rencor sobre si Echenique condena o no condena la violencia o si Iglesias aplaude o no aplaude al rey, ¿será posible tanta idiotez cuando está la juventud como está? Echenique ya ha dicho que a él no le gusta esa violencia. Pues nada, a seguir insistiendo: “Es que no la ha condenado explícitamente”. Joder, parece que estamos en esos momentos históricos en los que un grupo de falangistas cantaba el Cara al Sol brazo en alto y si había alguien que no procedía de igual forma le podían pegar una leche y obligarlo a hacerlo.

¿Pero cómo va un republicano comunista a aplaudir a un rey porque diga que su padre salvó la democracia cuando eso aún no se sabe a ciencia cierta y más si encima ni el padre ni el hijo se han plantado con valentía ante quien sea para comparecer juntos 40 años después del 23-F? ¿Cómo se puede criticar a un comunista por no aplaudir a un rey emérito que aún está bajo sospecha en los ámbitos judiciales?

¿Pretenden hacerme caer en la trampa del cuchicheo mientras que España se quema y se destruye por una minoría de jóvenes encabronados y mientras que una gran mayoría que guarda silencio y que puebla -o no- las aulas universitarias se halla sin esperanzas de futuro o con la esperanza de la emigración? ¿Qué clase de democracia ha salvado el rey o quien sea? ¿Ustedes creen que si la mayoría de los jóvenes tuviera una ocupación digna en la que desarrollarse espiritual y materialmente, sería presa fácil de la depresión y la violencia?

Estamos siempre con los mismos enfoques: criticar lo visible, nadar por la superficie y no bucear nunca; estamos siguiendo la conducta del estúpido al que le señalan la luna y mira al dedo que la muestra. No nos dejemos engañar, hay mucha casuística que nos ha conducido hasta esta penosa situación. Luego, a condenarla y con eso basta. A mí no me la dan, desde luego, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana.