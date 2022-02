El enigma Vox

Un fantasma recorre España: Vox. Es de derechas pero hasta la derecha le tiene miedo. He vivido bajo la Unión de Centro Democrático (UCD), bajo el PSOE del policía bueno, Felipe González, y el policía malo, Alfonso Guerra. Bajo el PP que en realidad eran los PPs, uno de Aznar y otro de Rajoy. Bajo el PSOE y el PP unidos con Pujol y con el PNV, y más recientemente con el PSOE de la ceja y con el PSOE del hombre más guapo de América, el crupier más talentoso de la política española que hoy está en Pinto y mañana en Valdemoro sin moverse de La Moncloa. A todo ello añado casi cuarenta años con el PSOE en Andalucía que se notan, vaya si se notan, y lo que queda hasta que ocupen de nuevo la Junta y vuelva su totalitarismo. Hay zonas de la sociedad copadas por la rosa, empezando por la universidad y terminando por la cultura en general, abandonada por la derecha. Los premios Goya son un ejemplo, qué tortura la otra noche, menos mal que estaba José Sacristán que no se ha vendido a nadie y recoge premios únicamente por méritos propios y se los dan para que no se les vea tantísimo el plumero.

Los Goya estuvieron divertidos: premio a la defensa de los pobres negritos y de los moritos vulnerables: Mediterráneo. Y así casi todo para lograr estirar el adoctrinamiento de pimitimí de la posmodernidad. Ahora circula por Castilla y el resto de la península la amenaza de otro tipo de adoctrinamiento. Tengo curiosidad por conocerlo, como abstencionista ya con experiencia me va a gustar ver desde primera línea a Vox en Castilla-León, supongo que gobernarán de una puñetera vez en lugar de estar dando la tabarra como en Andalucía. Y supongo que en Andalucía puede que gobiernen también. ¿Por qué no comprobar empíricamente lo que desean? Peor que todo lo conocido no lo van a hacer. Tranquilos, mis excamaradas progres, Franco no va a regresar.

Vox, de entrada, supone una variación sólida en el enfoque de la política y las variaciones sólidas siempre son interesantes para los observadores y para los investigadores. Sin embargo, los cimientos del sistema no van a temblar porque Vox es el sistema, lo ha parido el PP que junto con el PSOE son los rostros del sistema. Ni Podemos ha podido aterrar al sistema, ya lo sabíamos por SYRIZA, en Grecia, que se ha ido adaptando y desinflando como un globo, lo mismo que está pasando en Portugal. Podemos quiso asaltar los cielos y todo lo que puede hacer es asaltar un banco de niebla en la tierra, es decir, para que Podemos asalte el cielo deben bajar sus nubes a la tierra y ni por esas, Podemos se pierde entre la niebla porque lo primero que tiene que hacer Podemos es saber si puede con Podemos.

Si no son partidarios de la España autonómica, los de Vox tendrán que empezar en Castilla-León por declarar disuelta a Castilla-León. Aunque no sirva para nada, aunque sea a título simbólico, si Vox llega al gobierno sus consejeros deberán jurar o prometer sus cargos por imperativo legal, como hacían los de Herri Batasuna, porque es que van a ocupar unos despachos contra sus propios principios.

¿Qué quiere Vox? ¿No al aborto? ¿Cambiar las leyes migratorias? ¿Prohibir escribir ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes? ¿No poner banderas del orgullo gay por todas partes? ¿Matizar eso de que en el tema de la mujer primero se dispare y luego se pregunte? Son leyes estatales salidas de Las Cortes, España será un estado autonómico pero aún no es un estado federal ni confederal. En Andalucía no podemos saltarnos las leyes que limitan la libertad del capital privado para colaborar más y mejor con la inversión pública. Vox impulsará “cosas” pero tampoco tiene tanto margen a menos que gobierne en todo el Estado como sus camaradas de Polonia y Hungría o como su admirado Trump. Aun así, estaríamos dentro del sistema, Vox representa la rebelión del sistema contra el sistema para que siga siendo sistema y esto es lo interesante: que el sistema haya parido a estos prosistemas debido a los horribles defectos que tiene. Como no los ha corregido la Historia ha creado a Vox, que diría Hegel, y ahora sus mismos padres tienen que aguantarlo.