El esperpento del pico es dañino

El dichoso beso -primero un pico, luego una anécdota, más tarde una agresión sexual- ha sufrido la metamorfosis de toda hazaña española para convertirse en esperpento. Solo mirándonos a través de los espejos cóncavos podemos explicarnos como nación, y en el fondo de nuestro propio reflejo vemos a unas cuantas mujeres perdiendo la cabeza por los hombres –o por uno solo, quintaesenciado en sus propios testículos- en el colmo colmado por la igualdad: vemos a Jenni riéndose en aquella entrevista en la que le daba igual lo que formaran los demás, vemos a Yolanda llevándose las manos a la cabeza por haber descubierto que las futbolistas ganan menos que sus compañeros –“aquí se juega”, que se dijo en Casablanca- y vemos finalmente a la madre del ogro protagonista mordiéndose las uñas por la sacristía de su pueblo como San Pedro por su casa. No terminamos de ver la cámara oculta, ni el extraterrestre que habrá bajado para no perderse el espectáculo.

Pero lo único cierto –sin lugar a interpretaciones, sino de cajón- es que mientras las televisiones y todo el conglomerado circense que va marcando la pauta de la actualidad en nuestro país se están forrando –¡más madera!, se dicen- , hoy mismo hay cientos de mujeres marcando el 016 porque no aguantan más, o que lo marcan y se arrepienten, o que están a punto de marcarlo y no lo hacen. Mujeres con un ojo morado, mujeres que se dan con las puertas, mujeres que han perdido el apetito, mujeres que sonríen solamente con los labios, mujeres que se han caído de súbito por las escaleras, mujeres cuyas vidas privadas se han convertido en un infierno, mujeres calladas por sus hijos, mujeres maltratadas física y psicológicamente, mujeres que no pueden más. Y esas son las vivas. Porque las muertas ya no pueden marcar ningún número de teléfono, ni retirar ninguna denuncia, ni sonreír de mentira, ni pedir ayuda o negar que la necesiten. Las muertas van engrosando la callada estadística de todos los años, día a día, semana a semana, mientras todo el foco de nuestra atención ya morbosa se pone en el silencio de quien tiene más capacidad de hacer ruido sin decir una palabra o en la chillona algarabía de iglesia inspiradora de Pedro Almodóvar de quien dice estar dispuesta a morir por su hijo. Por mi hija, mato, que dijo la otra. Pues eso más o menos. Mucha muerte de plástico en primer plano y demasiada muerte de veras en el fondo invisible del espejo. Qué injusto.