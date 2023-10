El estado de la pobreza en España es un enorme fracaso

En España funciona mal la erradicación de la pobreza. Hay un acusado desfase entre el potencial que tiene para remediarla y los resultados que se logran en los ámbitos sociales más precarios. Es una conclusión corroborada de modo pertinaz y con pesar por las entidades arremangadas para afrontar tanto multitud de casos individuales como el análisis de la situación en su conjunto. Véase el decimotercer informe anual 'El Estado de la Pobreza', elaborado por la plataforma en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que en nuestro país engloba a más de 8.000 entidades sociales. España cuenta con 12,3 millones de personas en niveles de pobreza y/o exclusión. Es 1 de cada 4 habitantes. Para conseguir el cumplimiento de los objetivos nacionales comprometidos con la Agenda de Desarrollo 2030 marcada por la Unión Europea, en esa penosa condición están 1,8 millones de personas más de las que debería haber en la actualidad. De todo esto no se debate. Ni en los parlamentos, ni en los medios de comunicación con mayor audiencia, ni en la sociedad civil que se rasga las vestiduras con cualquier asunto de muy menor repercusión. Todos comparten un mantra: “En España se vive muy bien y hay mucha calidad de vida”. Qué fácil es, desde una posición acomodada, darle una pátina de conformismo a un enorme fracaso.

En lo que va de siglo XXI, España está siendo ineficiente para solucionar los problemas estructurales que abocan a la marginalidad y que la cronifican. La gran transformación que se llevó a cabo en los años ochenta y noventa del siglo pasado sí propició una notable reducción del diferencial de prosperidad y bienestar respecto a los estándares de los principales países europeos. La autoría de aquellos logros fue coral, con muchas contribuciones acertadas desde la política, desde las entidades sociales, desde el mundo empresarial, profesional y sindical, para erradicar profundas raíces des subdesarrollo. Fue un esfuerzo de país, para dejar atrás el cúmulo de anacrónicos atrasos. Como también deben muchos, dentro y fuera de la política, corresponsabilizarse del estancamiento que se padece desde hace quince años, y que se evidencia en indicadores de educación, sanidad, empleo, renta, vivienda, natalidad, endeudamiento, despoblación, etc. Hay una confluencia demasiado intensa de inercias que están inmovilizando y dilapidando las capacidades de un país que en términos absolutos es la cuarta economía de la zona euro pero que es la peor para ofrecer a sus jóvenes opciones de trabajo bien remunerado y de vivienda asequible.

Valga un dato para resumir la creciente desigualdad. Entre los años 2014 a 2019, el incremento en la economía nacional del Producto Interior Bruto sumó un 19%, pero la tasa de reducción de pobreza solo se redujo un 6,7%.

El Informe que citamos se realiza con datos de fuentes oficiales y con la metodología establecida por la Unión Europea para todos sus países. Uno de los baremos es la privación material y social severa. En ese nivel se estima que hay 3,6 millones de personas en España, son el 7,7,% de toda la población. Para general conocimiento, aquí señalo los conceptos que conforman el análisis sobre la privación material y social severa:

■ No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al anÞo.

■ No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos diìas.

■ No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

■ No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 800 euros para este anÞo).

■ Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal

(hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los uìltimos

12 meses.

■ No puede permitirse disponer de un automoìvil.

■ No puede sustituir muebles estropeados o viejos.

■ No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva.

■ No puede permitirse dos pares de zapatos en buenas condiciones.

■ No puede permitirse reunirse con amigos/familia para comer o tomar algo al menos

una vez al mes.

■ No puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio.

■ No puede gastar una pequenÞa cantidad de dinero en siì mismo.

■ No puede permitirse conexioìn a internet.

Esta es la calidad de vida que ahora tienen 3,6 millones de conciudadanos.

El 20% más rico de la población dispone en su conjunto de una renta anual que es 5,6 veces superior a la del 20% más pobre. Somos el quinto país de la Unión Europea con más desigualdad en esa comparativa, solo están peor que nosotros Bulgaria, Lituania, Letonia y Rumanía.

Recuerde esa comparativa cuando escuche a alguien desmentir que en España haya mucha pobreza, argumentando para ello que a la vista están los bares llenos. La ignorancia es osada y no cae en la cuenta de reflexionar que, en países como el nuestro, donde el sentido del avergonzamiento, del ridículo y del sambenito están muy acentuados, la pobreza es disimulada, no se manifiesta en el espacio público ni compite por sentarse cada dos por tres alrededor de los veladores. Son millones de personas en silencio y con otros hábitos. Tan clamoroso como el silencio y la falta de autocrítica de los dirigentes políticos y sociales, todos comparten la habilidad de no sentirse aludidos por los informes sobre la pobreza.